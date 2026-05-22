Esclusiva SI – Futuro Sarri: l’evoluzione della situazione

Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà non ci sono novità per quanto riguarda la situazione Sarri-Napoli.



Il Napoli e Maurizio Sarri sono al momento più lontani di qualche giorno fa. Secondo quanto rivelato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, infatti, ci sarebbe silenzio totale per quanto riguarda l’operazione, almeno oggi. Il club di De Laurentiis starebbe valutando anche altri profili, Allegri, per il quale ha la precedenza il Milan ma anche Vincenzo Italiano. Per quanto riguarda Sarri, l’Atalanta sa di essere in vantaggio dopo quanto svelato nei giorni scorsi. C’è però da attendere l’evoluzione con la Lazio.

Sarri-Napoli, situazione che si complica

Non si annotano passi in avanti per quanto riguarda l’interesse del Napoli per il post-Conte. Secondo quanto rivelato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, infatti, ad oggi è silenzio totale.

Gli azzurri starebbero valutando anche altri profili per la panchina. Il primo è quello di Massimiliano Allegri, che dà precedenza al Milan. Se raggiungesse la Champions scatterebbe anche il rinnovo automatico fino al 2028 a 6 milioni annui. L’altro nome che resta sempre una possibilità è quello di Vincenzo Italiano. Per Sarri come già detto nei giorni scorsi da registrare il sorpasso dell’Atalanta.

Atalanta-Sarri, le cifre offerte

Secondo quanto riportato dal nostro Alfredo Pedullà sono confermate le cifre offerte dall’Atalanta, superiori ai 2,7-2,8 offerti dal Napoli con la durata del contratto maggiore del biennale offerto dagli azzurri.

Cosi due giorni fa il nostro Alfredo Pedullà sul sorpasso dell’Atalanta: “Sarri: Napoli e Atalanta offrono la stessa durata (biennale), ma la cifra della Dea è più alta (e la durata potrebbe cambiare) rispetto ai 2,7 milioni più bonus di ADL. Sarri riflette su molte cose: una squadra pronta e già forte oppure un nuovo ciclo. La Champions o la Conference. Un presidente che conosce o un tandem (Giuntoli-Pompilio) che lo stima da sempre, oltre che una proprietà di spessore. Valutazioni di ogni tipo, riserve da sciogliere. Lui ha comunque voluto aspettare la decisione Napoli sul divorzio con Conte e ora tirerà le somme a stretto giro”.