Programmi da Champions e obiettivi da… Premier: mercato ambizioso in Serie A

Prendere vantaggio rispetto alla concorrenza è di importanza vitale per salvaguardare le proprie posizioni nella giungla del calciomercato. Ti permette di posizionarti con anticipo sulle esigenze più impellenti e catapultarti sulle occasioni che si aprono a sessione aperta, se non addirittura in chiusura.

Lo sa bene l’Inter, che concluse l’80% dei suoi innesti nella finestra che precedeva l’inizio del Mondiale per Club, per poi completare la rosa con un investimento futuribile e ancora valido come Diouf e, soprattutto, con Manuel Akanji: uno che aveva vinto tutto con il Manchester City e che, per rendimento, è stato uno dei difensori più performanti del campionato appena vinto dalla squadra allenata da Cristian Chivu.

La Serie A guarda alla Premier League

Comprare dal campionato migliore d’Europa conviene quasi sempre. Fin dai tempi in cui il ciclo che pareva infinito della Juventus portò in Serie A Carlos Tevez, passando per quello Scott McTominay che ha rappresentato il volto (oltre che l’MVP per acclamazione) dell’ultimo Scudetto conquistato dal Napoli di Antonio Conte.

Anche per questo motivo il mercato in uscita delle big (e non solo) d’Oltremanica è monitorato con grande attenzione da parte delle società di casa nostra che ritengono di avere una possibilità di spesa sufficiente per potersi accostare a profili di quella levatura.

Nasce da questa ispirazione l’idea Curtis Jones per l’Inter. Lo abbiamo anticipato a metà febbraio, ben prima delle ultime evoluzioni che sono rimbalzate dai media italiani ed europei.

L’Inter insiste su Curtis Jones

I nerazzurri hanno intenzione di fare sul serio e hanno ottenuto il gradimento totale del giocatore del Liverpool. Un figlio della Kop, sì, ma stanco di non essere considerato da Arne Slot nelle turnazioni di chi solitamente parte dal primo minuto.

Jones è convinto che le sue qualità gli debbano consentire di essere protagonista assoluto in un club che lotti su tutti i fronti, e l’Inter lo ha memorizzato nei contatti costanti con il suo entourage. Il tema ingaggio non rappresenta un nodo particolarmente insidioso, perché Curtis Jones non guadagna una cifra impossibile, tutt’altro.

L’ostacolo attuale è la valutazione che il Liverpool fa del suo centrocampista e che si attesta a 35 milioni di sterline, nonostante la scadenza imminente (giugno 2027). Tanto, ma le trattative esistono esattamente per questo motivo.

Roma, Gasperini e i nuovi obiettivi

Sull’onda lunga di gennaio, si affaccerà alla Premier League anche la Roma. Trovare un calciatore dall’impatto di Malen è stato un capolavoro di competenza e lungimiranza che il campo si appresta a ripagare, a meno di clamorosi ribaltoni negli ultimi 90 minuti.

La chiarezza finalmente ritrovata nei piani organizzativi dopo l’addio di Ranieri ha dato frutti inequivocabili sul campo, e ci si attende possa darne anche in chiave mercato. Questa volta seguendo le indicazioni di Gasperini, a differenza di quanto era accaduto dodici mesi fa.

Quale che sia la scelta sul nuovo Direttore Sportivo, la linea è tracciata e, a questo proposito, cerchiamo di rinsaldare quanto abbiamo svelato in esclusiva non più tardi di una settimana fa.

Joshua Zirkzee al Manchester United ha deluso, eppure sembra disegnato per giocare con Gasperini. Magari per permettere di esplorare ulteriori caratteristiche nella duttilità che caratterizza Donyell Malen. Del resto, già prima di gennaio avevamo raccontato con Alfredo Pedullà quanto l’olandese sarebbe stato gradito.

Un altro profilo del quale abbiamo parlato risponde al nome di Dan Ndoye. L’ex giocatore del Bologna non ha vissuto una stagione indimenticabile in Premier League con la maglia del Nottingham Forest, ma continua a mantenere una valutazione alta. Nonostante ciò, in Italia chi ritiene di poterselo permettere sta raccogliendo informazioni su di lui.

Lo ha fatto l’Inter, che lo apprezza da tempi non sospetti, e lo sta facendo anche la Roma in attesa di completare le valutazioni dopo che i programmi per la prossima stagione saranno chiari, così come le persone che si incaricheranno di renderli concreti.