In attesa che la sessione di calciomercato cominci ufficialmente, Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi venerdì 12 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, gli aggiornamenti

10:20 Cilli: “Il Sudtirol ha raggiunto l’accordo con Giorgio Gorgone: per l’allenatore è pronto un contratto biennale”.

9:40 La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto professionale con l’allenatore Ignazio Abate. Giunto a Castellammare di Stabia il 19 giugno scorso, mister Abate ha guidato la formazione gialloblù nel corso della stagione 2025/2026, ottenendo 12 vittorie, 19 pareggi e 11 sconfitte. Nel corso della sua gestione tecnica, ha guidato le Vespe alla seconda qualificazione consecutiva ai Playoff per la Serie A, conclusasi con l’eliminazione nella semifinale di ritorno in quel di Monza lo scorso 19 maggio. La società desidera rivolgere ad Ignazio Abate il più sentito ringraziamento per la professionalità, la serietà e l’impegno profusi durante l’annata sportiva appena terminata, rivolgendogli i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera professionale.

Bernardo Silva al Real Madrid

9:15 El Chiringuito: “Bernardo Silva sarà un nuovo giocatore del Real Madrid“.

9:10 Cilli: “Il Bournemouth è il club della Premier League maggiormente interessato a Lucumi del Bologna. Il difensore è una delle prime scelte per andare a occupare il posto lasciato libero da Senesi. Contatti anche recenti tra club che saranno approfonditi nei prossimi”.

Calciomercato: El Shaarawy, è corsa a due

9:05 Pedullà: “El Shaarawy: il Venezia ha migliorato offerta, ma il Genoa resta in corsa”.

9:00 Cilli: “Pisa e Monza per un incrocio di mercato potrebbero “scambiarsi” gli allenatori: #Bianco dal Monza al Pisa, possibile un percorso inverso per Gilardino. Entrambi più o meno hanno la stessa lunghezza contrattuale sui due anni. Che potrebbero essere confermati anche negli eventuali nuovi accordi”.

8:45 Pedullà: “John Stones è a caccia di nuovo club, dopo un fantastico ciclo con la maglia del Manchester City. Difensore centrale nel pieno della maturità, 32 anni appena compiuti, Stones sta valutando diverse opportunità. Nelle ultime ore è stato proposto anche al Napoli che è già al completo in quel ruolo e che non smette di pensare a Gila. La risposta ha portato a un gentile rifiuto, a maggior ragione dopo aver memorizzato le richieste di ingaggio (circa 8 milioni a stagione)”.

8:30 Pedullà: “Abbiamo già spiegato nell’esclusiva di non troppi giorni fa: il Napoli è fortemente interessato ad Andrea Natali, difensore centrale figlio d’arte classe 2008 di proprietà del Bayer Leverkusen. La novità è che nelle ultime ore l’AZ Alkmaar sta pressando il club tedesco per il rinnovo del prestito, puntando sul fatto che il ragazzo si è trovato benissimo nella sua recente esperienza. C’è un altro club olandese appostato, ma per il momento non è stata presa una decisione definitiva. Il Napoli è fortemente interessato, sta facendo alcune valutazioni sulle uscite, ma nello stesso tempo sa di non poter traccheggiare a lungo considerato che per Natali gli apprezzamenti non mancano”.

8:00 Pedullà: “Nel corso dei dialoghi con il Napoli per lo scambio Obaretin-Fini, il Genoa ha chiesto informazioni su Lorenzo Lucca rientrato al club azzurro dopo la parentesi non troppo felice al Nottingham Forest. Il profilo piace a De Rossi, ma non possono essere maturi i tempi per una decisione dell’attaccante che innanzitutto vuole verificare eventuali altre possibilità dopo aver parlato con Massimiliano Allegri. Il gradimento del Genoa, confermato, non può almeno in questi giorni portare a qualcosa di concreto”.