Live Calciomercato, tutte le notizie di venerdì 17 luglio: Juventus, la strategia per l’attacco: Kolo Muani più Pellegrino. Inter, vigile su Romero

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi venerdì 17 luglio: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

08:05 Sergi Dominguez: come già anticipato, passi concreti e pista viva. Soprattutto contatti quotidiani, per il momento nessun blitz (era stato programmato per stamattina). Attaccante: sondati due o tre profili. Lazzari (perplesso sul Monza) e Luca Pellegrini sul mercato ma ingaggi alti (soprattutto nel secondo caso). Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 La strategia della Juventus per l’attacco: La Juventus ha chiuso a sorpresa Celik per la fascia destra e adesso si concentra sull’attacco. L’idea, già svelata anche sui nomi in ballo, è quella di chiudere un doppio colpo: Kolo Muani più Pellegrino. I costi e le formule sono chiare, bisogna spingere per non andare incontro a sorprese. Per Kolo Muani serve toccare i 40 milioni magari aggiungendo dei bonus, l’unica strada per evitare lungaggini. Per Pellegrino la Juve è in vantaggio, la partenza dell’argentino da Parma è molto probabile. La formula potrebbe essere creativa: prestito oneroso con obbligo di riscatto a condizioni molto semplici. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:55 Come anticipato ieri: operazione definita. Alhassane è del Bologna. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:50 Puerta, dal Bologna l’offerta più alta. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:45 Vander Brempt: il Sassuolo ci riprova. Il Genoa in attesa. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:40 Come già svelato ci sono manovre in corso per l’uscita di Romero che vuole lasciare il Tottenham. Inter ci lavora ma solo se si abbasseranno i costi. Cuti gradirebbe l’opzione nerazzurra. Barcellona in azione solo in caso di cessioni nel reparto difensivo. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:35 Come anticipato nella scorsa sessione di mercato, Cuenca è del Como e oggi è arrivato in Italia per le visite mediche. Così in esclusiva il nostro Gianlugi Longari.

07:30 Ufficiale: Venezia, risoluzione consensuale con Condé.