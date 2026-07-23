Live Calciomercato, tutte le notizie di giovedì 23 luglio: Roma, Summerville sfumato: le nuove priorità. Milan, Leao: prima l’Australia poi il futuro

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi giovedì 23 luglio: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

08:10 Nusa–Roma: contatti diretti, nome segnalato giorni fa Sullo sfondo Said El Mala, 2006 del Colonia. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 Roma, la danza delle punte: La Roma vuole prendere un attaccante senza procrastinare troppo. Vi abbiamo parlato di Tresoldi del Bruges che resta un obiettivo concreto, ci sono stati i primi sondaggi con il Bruges e c’è la volontà del ragazzo che ha dato priorità alla Roma ma che non può aspettare in eterno. Intanto, la Roma apprezza e studia altri profili: per esempio Santi Castro del Bologna, non certo incedibile a certe condizioni e seguito a lungo dalla Juventus. Sullo sfondo Pellegrino in uscita da Parma, obiettivo sensibile proprio della Juve e sondato in passato dalla Fiorentina. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:50 Esclusiva: Lazio, piace molto Noah Markmann, difensore centrale danese classe 2007 del Nordsjaelland. Si aggiunge a Sergi Dominguez. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:40 Mancini: “Nazionale? Nessun contatto con la Federazione”.

07:35 In attesa di sviluppi concreti che non ci sono ancora stati, Leao resta nel mirino del Galatasaray e del Fenerbahce, con entrambi i club disposti a superare quota 10M per l’ingaggio del portoghese. Il Galatasaray per ora punta all’ipotesi di un prestito iniziale con eventuale riscatto. Il Fenerbahce aprirebbe invece alla prospettiva di un trasferimento a titolo definitivo. Dialoghi solo iniziali, Leao pronto ad aggregarsi alla tournée del Milan in Australia. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:30Venezia, ufficiale Akor Adams dal Siviglia.

07:20 Summerville ha completato la prima parte di visite mediche con Al Hilal. La fase operativa seguita alla firma del calciatore sul contratto monstre proposto dai sauditi e che ha fatto optare l’olandese per questa soluzione. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:10 Casemiro: “Darò tutto quello che ho per ricambiare l’affetto e la fiducia che l’Inter Miami mi ha dimostrato”.

07:00 Ufficiale: Casemiro è un nuovo giocatore dell’Inter Miami.