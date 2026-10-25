Running, dalle Dolomiti alla Cina: che spettacolo sul Monte Gongga

Una delle competizioni di trail running più affascinanti di tutto il panorama internazionale: la Ila UGA Glacier Extreme Gongga 100

Siamo nella città di MoXi in Cina, tra le vette del Ghiacciaio Hailuogou, nella contea di Luding, nella prefettura autonoma Tibetana del Garzè, nel lato ovest della Regione del Sichuan. Qui oltre le nuvole, svetta la punta bianca del Monte Gongga, ‘Minya Konka’ il maestoso sacro gigante con i suoi 7.556m, avvolto in un abbraccio dai suoi guardiani, 14 vette oltre 6.000m. In questo immenso comprensorio naturale, nasce due anni fa la grande sfida del FUGA Glacier Extreme Gongga 100, una gara di Trail running estrema, dura, potente, che con le sue tre distanze la 100K, la 60K e la 40K ha un’elevazione verticale che passa dai 1.600m ai 4.500m.

Una nuova edizione dai grandi numeri

Una gara oltre i limiti, dove il territorio e l’altitudine non fanno sconti. Questa nuova edizione ha visto la presenza di 3.300 Atleti, cinesi ed internazionali provenienti dal Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Russia, Spagna, dall’America ed Inghilterra, oltre logicamente che da tutta l’Asia. Le successive partenze si sono suddivise a mezzanotte la Extreme Glacier Odyssey 100K con circa 450 concorrenti, ed alle 6am la Trail Blazer 40k con 1350 atleti.

Tutti i vincitori dell’edizione 2026

L’edizione 2026 della 100k è stata vinta da Wei HUANG del FUGA Mountain Club, l’atleta cinese ha riconfermato il suo titolo iridato, mettendo il nuovo record della 100K, tagliando il traguardo in sole ore 15:09:50, “Il percorso è rimasto estremamente impegnativo, caratterizzato da alta quota, salite significative, tratti in forte pendenza, terreno fangoso e scivoloso, oltre a condizioni complesse sui tratti glaciali. La sua caratteristica principale è l’imprevedibilità che riguardava meteo, condizioni del tracciato e reazioni fisiche, e ogni sezione mette duramente alla prova tutti i partecipanti. Il Gongga non è mai clemente solo perché lo hai già affrontato l’anno scorso. Non vedo l’ora con questa vittoria di venire ad affrontare la Dolomiti Extreme Trail, ho sentito parlare tanto del suo aspetto naturale e tecnico e farò del mio meglio per questa 100k internazionale!” afferma Wei HUANG.

La partecipazione tricolore di Francesca Dal Mas

Tra i vari concorrenti della 60K spicca anche l’Atleta italiana di Vittorio Veneto Francesca Dal Mas. Una giovane ragazza cresciuta in Cina, che insegna oggi in una scuola internazionale a Pechino, ma che da anni, seguendo la scia sportiva della famiglia ed avendo origini delle Dolomiti, ha sviluppato una grande passione per il Trail Running, che la porta spesso in molte gare dell’Asia ed oltre, nonché a passare il suo agosto tra le immense vette delle Dolomiti venete di Caprile e dintorni.

Soddisfazione e impegno per gli organizzatori ed i partner

“Il Monte Gongga è il più alto dei 7.000 metri al mondo sul versante orientale della Terra e domina un complesso ecosistema di ghiacciai, prati alpini e fitte foreste primordiali”, racconta Nina Sun, Director del brand Kailas FUGA. “È una combinazione emozionante fatta di cascate mozzafiato, altitudine estrema e un terreno duro, tecnico ma naturale, che trasforma questo contesto nel paradiso degli atleti e, allo stesso tempo, in una competizione complessa. Un luogo dove è possibile testare in sicurezza i propri limiti, in questa distesa selvaggia e incontaminata, grazie al supporto di oltre 150 addetti alla sicurezza della FUGA Glacier Extreme Gongga 100”.

Yang Long: “Successo frutto del grande lavoro di squadra”

“Per costruire questa gara ci sono voluti due anni di grande impegno e confronto con le istituzioni locali, con la comunità e con le guide per il supporto tecnico e la conoscenza delle montagne”, afferma Yang Long, General Manager di LetourSports. “Dopo il successo dello scorso anno abbiamo modificato il tracciato, rendendolo ancora più tecnico e impegnativo, portando il dislivello da 1.600 a 4.500 metri. Un grande lavoro di squadra, con una forte attenzione alla sicurezza e alla gestione dell’emergenza. Vogliamo creare una gara dal grande impatto mondiale che, nella massima sicurezza, possa far conoscere e scoprire la bellezza del territorio del Monte Gongga e supportare attivamente le comunità locali”.

Il gemellaggio: dalle Dolomiti alla Cina

Dalle Dolomiti della Val di Zoldo alle montagne del Sichuan, due grandi competizioni internazionali di trail running si incontrano nel segno dello sport, della montagna e dello scambio tra territori. È proprio dal confronto tra due territori montani geograficamente lontani, ma accomunati dalla cultura dello sport outdoor, che nasce questa grande unione. In occasione della seconda edizione della FUGA Glacier Extreme Gongga 100 prende forma così il gemellaggio con la Dolomiti Extreme Trail (DXT), rappresentata in Cina da una delegazione di Gruppo Matches agenzia partner dell’organizzazione della gara italiana.

Ecco la rappresentanza italiana

A rappresentare la competizione dolomitica al Monte Gongga sono quindi stati Andrea Cicini, CEO e Founder di Gruppo Matches e responsabile Sponsorship e Marketing della Dolomiti Extreme Trail, ed Eugenia Granata, Account Manager dell’agenzia, ospiti dell’organizzazione cinese LetourSports. La partecipazione della delegazione italiana all’evento ha dato concretezza a una collaborazione nata per creare un interscambio continuativo tra le due competizioni, i loro atleti e le rispettive comunità sportive. Nel giugno 2026 la DXT ha richiamato circa 3.500 atleti provenienti da oltre 70 Paesi e cinque continenti, con una partecipazione femminile pari al 40%. Diverse le distanze – 103K, 72K, 55K, 35K, 22K e 11K – cui si aggiungono la MiniDXT per le famiglie e la DXT Inclusiva, espressione della volontà di rendere la montagna sempre più accessibile e valorizzare i principi dello sport per tutti.

Cicini: “Promuoviamo Italia e Cina attraverso lo sport”

Il gemellaggio avrà fin dalla prossima edizione un risultato concreto: i vincitori delle gare regine potranno partecipare gratuitamente alla competizione gemella. Nel 2027 la Dolomiti Extreme Trail ospiterà quindi i vincitori della 100K del Gongga, primo risultato tangibile della collaborazione tra le due manifestazioni. “L’obiettivo è promuovere i due Paesi attraverso lo sport, creando un interscambio continuo e duraturo e promuovendo le rispettive gare nei diversi mercati“, – afferma Andrea Cicini, Ceo Gruppo Matches –. “concretamente, offriremo ai rispettivi vincitori delle gare regine 100K la partecipazione gratuita alla gara gemella. Alla prossima edizione 2027 della DXT siamo molto onorati di poter ospitare i due atleti cinesi che hanno trionfato in questa edizione della FUGA Glacier Extreme Gongga 100. Questa importante collaborazione con LetourSports ci permette di rafforzare le opportunità tra Italia e Cina e la collaborazione con il nostro prestigioso title sponsor Kailas FUGA”.