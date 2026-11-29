Dopo il successo per 4-0 dell’Inter contro il Genoa, hanno parlato in conferenza stampa, Cristian Chivu, Lautaro Martinez e Daniele De Rossi. Ecco alcune dichiarazioni raccolte dal nostro Luca Cilli.

Così Daniele De Rossi: “La squadra è stata seria e in partita, poi chiaro che la forza dell’Inter pesa. Loro sono forti, e le squadre forti hanno anche il portiere forte. Poi purtroppo la partita è scappata via e non era facile per noi riprenderla. La stranezza è aver preso gol in contropiede contro di loro, ma va bene guardiamo avanti e cerchiamo di migliorarci già a partire dalla prossima. Stiamo già parlando del mercato di gennaio, e visto l’infortunio di Colombo alla possibilità di prendere un attaccante ci stiamo riflettendo. Chi vince lo scudetto fra Roma e Inter? La Lazio. Sono due mesi che si dice ‘adesso crolla’ e invece è sempre lì. E con grande merito, ci tengo a dirlo“.

Inter, le parole di Chivu

Così Cristian Chivu: “Lautaro Martinez è il leader, il nostro capitano, ha fame ed ambizione. E vuole far crescere i giovani che ha accanto. A noi fa solo piacere di avere un calciatore così, che ci dà tanto e ci darà ancora molto pure in futuro. Diouf sta migliorando anche dal punto di vista difensivo, prima per esempio non sapeva leggere la palla alle spalle e ora invece si. Ha grandi margini di miglioramento. Lo abbiamo spostato a sinistra: se Zidane ha avuto questa intuizione perché non possiamo provarla anche noi? Per caratteristiche ci mancava uno come lui“.

Sulla Coppa Italia: “La Coppa Italia non la sottovalutiamo e la vogliamo vincere. Le rotazioni ci saranno, ma non per dare spazio a tutti. Ma perché i calciatori sono di livello e andranno in campo per passare il turno. Stankovic giocherà ma non per pietà, ma perché è bravo e merita di giocare in Coppa Italia. Che è un nostro obiettivo dichiarato“.

Le dichiarazioni di capitan Lautaro Martinez

Così Lautaro: “Siamo dietro e dobbiamo migliorare e cercare di fare meno errori. Serve recuperare punti e tornare al primo posto. La gara col Genoa è stata approcciata bene, se vogliamo anche questa è la cosa più importante. Ora serve mantenere questa caratteristica nel tempo e non buttare via le partite che avevamo in mano come accaduto a Bergamo con l’Atalanta. Thuram è tutto il mio contrario, un ragazzo sorridente e positivo, che si è preso tanta responsabilità“.

Sulla 10 dell’Argentina: “Mi piacerebbe prendere la 10 di Messi con l’Argentina, certo che si. Non è stato ancora deciso nulla, vedremo cosa accadrà nelle prossime convocazioni a marzo. Ma è chiaro che mi piacere tanto“.