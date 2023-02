“Il tumore mi ha cambiato”, la notizia scuote Federica Pellegrini: lacrime in diretta

“Il tumore mi ha cambiato”, sorpresa per Federica Pellegrini: è successo in diretta. L’ex campionessa protagonista sul piccolo schermo

Da quando Federica Pellegrini ha iniziato a gareggiare e a vincere, ha scoperto di avere, oltre allo straordinario talento natatorio, una certa telegenia. E soprattutto si è resa conto di non soffrire di alcuna soggezione davanti alle telecamere. Nei primi anni della sua carriera sportiva la fuoriclasse di Mirano si concedeva ai microfoni dei giornalisti senza mai provare alcun disagio, nonostante la giovane età. Col passare del tempo Federica Pellegrini ha scoperto di possedere una sorta di talento naturale nel saper comunicare sul piccolo schermo.

Da un certo momento in poi le sue apparizioni in tv si sono moltiplicate, passando dagli spot pubblicitari alla partecipazione diretta ad alcuni programmi di intrattenimento: su tutti X Factor, il talent show più seguito della televisione italiana della cui variopinta giuria Federica Pellegrini ha fatto parte per parecchie edizioni. Poi però, complice la preparazione del matrimonio con il suo compagno Matteo Giunta, la campionessa veneta ha diradato la sua presenza in tv.

Fino alla serata di sabato quando ha preso parte come guest star a uno dei programmi più seguiti dal pubblico, ‘C’è posta per te‘, in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. L’ex fuoriclasse si è presentata insieme al marito come ‘regalo’ speciale che una giovane donna, Ida, ha voluto fare alla sua famiglia.

Federica Pellegrini, è lei il regalo a sorpresa di ‘C’è posta per te’

Ida ha scoperto di avere un tumore al seno nel 2020. Da quel momento i suoi genitori si sono dedicati completamente a lei: la madre ad esempio ha smesso di lavorare. La giovane donna, travolta dalla paura di morire, si è sfogata su di loro maltrattandoli. Per fortuna però le terapie hanno avuto l’effetto sperato, consentendo a Ida di guarire dalla malattia. E ha deciso di partecipare a ‘C’è posta per te‘ con l’intento di chiedere scusa alla sua famiglia.

“Devo delle scuse ad ognuno di voi, perché se io ho affrontato l’inferno voi l’avete affrontato insieme a me – ha detto commossa -. So che sono stata insopportabile, so che avete passato le giornate a convincermi a non rasarmi i capelli a zero e a non mollare le terapie. Vi chiedo scusa davanti a tutti. Vi prometto che proverò a smettere di fumare, perché ve lo devo e perché lo voglio”.

Per sdebitarsi con i suoi cari, la giovane Ida ha voluto far loro un regalo davvero speciale: portare Federica Pellegrini e Matteo Giunta in trasmissione. E così è stato. Emozionati, sorridenti e perfettamente a proprio agio, i due giovani sposi si sono rivolti a Ida e alla sua famiglia: “Ci avete fatto emozionare. Ci siamo sposati da poco e per noi siete un esempio. È nelle difficoltà che si vede la famiglia, nelle difficoltà vorremmo essere forti come voi“.

“Vi faccio i complimenti – ha proseguito la Pellegrini -. Siete una forza. Anche noi abbiamo due belle famiglie, la vostra storia è terribile, comune alla nostra famiglia. La sfiga ci vede benissimo e può metterci in difficoltà, ma se dietro si hanno persone che ci stanno vicino, si riesce a superare anche quello”.