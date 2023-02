Diletta Leotta-Marco Mengoni, la strana coppia: siparietto improvvisato davanti a tutti. La conduttrice e l’artista danno vita a una gara tutta da ridere

La comunicazione è una sola. E’ l’oggetto della stessa a cambiare continuamente. Lo sa bene Diletta Leotta, giornalista e conduttrice televisiva, nonchè brillantissima speaker radiofonica diventata ormai una figura di primo piano dello showbiz nostrano anche per le sue vicissitudini sentimentali. Di solide origini siciliane ma trasferitasi a Milano per ragioni professionali, la bionda inviata della piattaforma streaming DAZN ha avuto il merito e la capacità di spaziare da un ambito a un altro con la stessa identica disinvoltura.

Lo sport e il calcio le hanno regalato una straordinaria popolarità: prima l’appuntamento su Sky Sport con la ‘Casa della Serie B‘, il programma sulla serie cadetta che ha avuto un clamoroso successo di pubblico, poi il passaggio alla neonata DAZN e la relativa ‘promozione‘ come inviata in occasione dei big match della Serie A. Un salto di qualità che ha reso Diletta Leotta una vera e propria star della televisione e più in generale del mondo dello spettacolo.

Ma il calcio non è l’unica disciplina di cui la giornalista catanese si occupa con particolare interesse e coinvolgimento. La musica italiana è infatti da sempre una sua fedele compagna di viaggio e in tal senso il Festival di Sanremo ne è la più degna espressione. Da qualche anno a questa parte nella settimana della rassegna canora l’intera redazione di Radio 105, compresa Diletta Leotta, si trasferisce in blocco nella città dei fiori per raccontare gli eventi a margine del Festival vero e proprio.

Diletta Leotta e Marco Mengoni, che siparietto a Sanremo: il pubblico fa il tifo

Interviste con i cantanti, gustosi retroscena, commenti sulle performance degli artisti che si succedono sul palco del Teatro Ariston. E anche qualche siparietto divertente, come è accaduto qualche ora fa. Protagonisti, Diletta Leotta e uno dei grandi favoriti di questa edizione sanremese, Marco Mengoni. Il 34enne interprete abruzzese ha infatti dato vita con la bella giornalista a una divertente ‘battaglia‘ a calcio balilla.

Un momento scanzonato e divertente, che l’inviata di DAZN e di Radio 105 ha voluto condividere con i followers sul suo profilo Instagram. Una serie di scatti e video che immortalano gli attimi che hanno preceduto l’insolita partita, una sfida particolarmente sentita dai protagonisti e dal numeroso pubblico presente. Sanremo è dunque l’occasione per evadere dalla routine quotidiana e concedersi qualche momento di puro divertimento.

La partita tra il cantante abruzzese e la giornalista siciliana non ha avuto nè vinti nè vincitori e si è conclusa con un sentito e affettuoso abbraccio ampiamente documentato sui profili social dei diretti interessati. Lo stesso Mengoni infatti non ha lesinato di postare scatti e video della particolare sfida in cui si è cimentato.

Diletta Leotta resterà a Sanremo per tutta la settimana, per poi fare ritorno a Milano dove ad attenderla ci sono altre grandi partite del nostro campionato che DAZN trasmetterà ovviamente in diretta e in esclusiva.