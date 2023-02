Ferrari, un campionissimo dice addio: tutta l’amarezza dei tifosi. Una notizia improvvisa lascia tutti a bocca aperta

La Ferrari è da sempre, dagli anni venti del secolo scorso, un simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo dei motori. Nel corso degli anni, in particolare a partire dagli anni 70′, la storica casa automobilistica modenese si è trasformata in un marchio globale, una griffe simile in tutto e per tutto a un grande nome della moda o dell’abbigliamento di lusso. Possedere una Ferrari era indice di benessere, di ricchezza e soprattutto di buon gusto. Per questo grandi attori, artisti di fama mondiale, sportivi celebri prima o poi hanno voluto mettere nel proprio garage una Rossa fiammante.

Anche grandi calciatori, più o meno ancora in attività, si sono dedicati nel tempo all’acquisto di una o più automobili che avessero il marchio del Cavallino Rampante. Uno di questi è senza dubbio David Beckham, ex stella del calcio inglese e internazionale, una carriera ad altissimo livello indossando le maglie di Manchester United e Real Madrid. Oltre che un ex giocatore di fama mondiale e ora anche imprenditore che ha investito nel calcio made in USA, David Beckham è da sempre un fan sfegatato di macchine di lusso e di automobili in genere.

Già quando aveva solo otto anni lo Spice Boy aveva espresso tutta la sua passione per le quattro ruote, menzionando a più riprese le Ford Cortina e Ford Granda di suo padre. Dopo aver preso la patente e man mano che la sua popolarità è cresciuta nel panorama calcistico globale, l’ex centrocampista inglese ha arricchito anno dopo anno la sua collezione di vetture sportive: d’altronde, Beckham non ha mai nascosto quanto gli piaccia mettersi al volante e scendere in strada.

Ferrari, in vendita la 360 Spider di David Beckham: il motivo

“Guidare è una parte importante della vita di un uomo della mia età, è l’unico momento in cui posso dimenticarmi di essere David Beckham. Questo è uno dei motivi per cui mi piace guidare così tanto. Tutti mi chiedono perché non prendo un autista, la risposta è semplicemente perchè mi piace guidare. Non mi piace che qualcuno guidi al posto mio, mai, a meno che non esca a cena e beva un bicchiere di vino. Ma lì è diverso”, ha raccontato il campione inglese alla celebre rivista GQ.

Ma si sa che, soprattutto nei garage dei miliardari, le auto vanno e vengono. E così, una vecchia Ferrari 360 Spider di David Beckham è stata messa in vendita tramite PistonHeads: viste le buone condizioni in cui si trova la macchina e il prestigio del suo proprietario, chi se ne vuole appropriare dovrà sborsare circa 110.000 sterline, il corrispondente di poco più di 120.000 euro.

Questa Ferrari 360 Spider era di proprietà del campione ingleseesattamente venti anni fa, quando di fatto Beckham stava toccando uno dei punti più alti della sua carriera da calciatore: ricordiamo che la casa di Maranello presentò la versione Spider della 360 al Salone di Ginevra del 1999, poco prima quindi che l’ex centrocampista decidesse di acquistarne una All’attivo questa Rossa del Cavallino conta poco meno di 130.000 chilometri, accumulati dal 2001 ad oggi.