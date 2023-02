Leclerc-Mercedes, l’annuncio è ufficiale: tifosi con il fiato sospeso. Dichiarazioni molto importanti quelle rilasciate dal pilota della Ferrari

Potrebbe essere, finalmente, l’anno buono. Le speranze di dirigenti, manager, tecnici e tifosi della Ferrari sono tutte rivolte all’ormai imminente prossima stagione, la quinta di Charles Leclerc alla guida della Rossa. Dopo il secondo posto nel mondiale piloti ottenuto qualche mese fa alle spalle dell’imprendibile Red Bull di Max Verstappen, il 25enne talento monegasco vuole compiere l’ultimo e decisivo salto di qualità: l’obiettivo dichiarato è competere, finalmente, per quel titolo che dalle parti di Maranello manca dal lontano 2007.

L’arrivo del nuovo team principal, Frederic Vasseur, al posto del dimissionario Mattia Binotto potrebbe rappresentare in casa Ferrari l’ultimo tassello mancante a spiccare il definitivo salto in avanti. Al primo gran premio della nuova stagione di Formula 1, in programma domenica 5 marzo sul circuito del Bahrain, mancano circa due settimane, davvero un’inezia. In casa Ferrari l’attesa è a dir poco spasmodica, anche perchè si avverte la sensazione che in questo 2023 le Rosse possano davvero recitare un ruolo da grandi protagoniste.

Le avversarie di certo non mancano, anzi: Mercedes e soprattutto Red Bull si presentano ai nastri di partenza più agguerrite e competitive che mai, ma la scuderia di Maranello è consapevole di poter recitare un ruolo da primissimo piano. L’unica incertezza, paradossalmente, sembra legata più al futuro a medio e lungo termine che al presente o comunque al futuro più immediato e riguarda il rapporto con Charles Leclerc.

Leclerc-Mercedes, c’è finalmente l’annuncio: i tifosi tirano un sospiro di sollievo

Com’è noto il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari scadrà a fine 2024, dopo il rinnovo messo nero su bianco nel dicembre 2019. Il talentuoso pilota monegasco avrà dunque a disposizione almeno altre due stagioni per riportare in Italia i titoli mondiali che mancano dal 2007 (piloti, Kimi Raikkonen) e dal 2008 (costruttori), e spera di riuscirci già in questo campionato grazie alle performance della nuova SF-23.

Nelle ultime settimane si è dunque posto l’interrogativo, peraltro legittimo, sul futuro professionale di Leclerc e del suo rapporto con il team di Maranello. Domande che al diretto interessato sono state poste nel corso delle interviste realizzate a margine della presentazione della nuova vettura. Quesiti legati al possibile, eventuale rinnovo di contratto a cui Leclerc aveva replicato in modo vago e generico. “Il mio contratto in questo momento non è importante, è molto più urgente tornare a vincere con la Ferrari“.

In realtà come riportato dal noto giornalista Leo Turrini, attento conoscitore del mondo della Formula 1, dalla Germania si erano fatte insistenti le voci di una Mercedes spettatrice quanto mai interessata a un’eventuale rottura tra Leclerc e la Rossa. Ma lo stesso cronista emiliano ha riferito poche ore fa di un definitivo chiarimento da parte del diretto interessato.

“Sinceramente non c’è alcuna trattativa tra me e la Mercedes, anzi. Personalmente sto molto bene in Ferrari, sento l’entusiasmo della gente e mi esalta l’idea di coronare il sogno, mio e di tutti, di riportare il titolo piloti a Maranello dopo sedici anni”.