Diritti TV, Champions a sorpresa: accordo fino al 2027 | Tifosi spiazzati

Diritti TV, Champions League a sorpresa: accordo fino al 2027 | Tifosi spiazzati. La principale competizione del calcio europeo si vedrà in streaming

Sono iniziate e da parecchio tempo le grandi manovre per l’assegnazione dei diritti televisivi dei principali eventi calcistici dei prossimi anni. Mentre in Italia la partita della vendita dei diritti del campionato di Serie A è ancora in alto mare e senza una soluzione degna di questo nome che soddisfi le esigenze delle 20 società della massima serie, sul mercato dei tornei più prestigiosi e importanti qualcosa di concreto e significativo già si sta muovendo. La Champions League ad esempio continua ad essere la competizione calcistica più appetibile dai broadcaster di tutta Europa.

E proprio a tal proposito è di qualche ora fa la notizia, ufficiale, dell’acquisizione da parte di Prime Video dei diritti per trasmettere la Champions League in Italia per altre tre stagioni a partire dal 2024-2025. La piattaforma streaming strettamente collegata all’e-commerce resterà dunque il broadcaster esclusivo per la miglior partita del mercoledì fino alla stagione 2026/27. Dal 2024, l’offerta includerà 18 partite a stagione in diretta ed esclusiva sempre con protagonista una squadra italiana, se qualificata, dalla fase a gironi fino alle semifinali.

Questo annuncio conferma l’interesse di Prime Video per le grandi manifestazioni sportive di livello internazionale. Va infatti ricordato come la piattaforma americana ha trasmesso alcune delle più importanti partite europee del calcio italiano delle ultime due stagioni, tra cui Barcellona-Inter e Juventus-Chelsea. Va inoltre ricordato come proprio a partire dal 2024 la Champions passerà dal formato attuale a 36 club partecipanti prevedendo un ulteriore turno a eliminazione diretta che accrescerà il numero di partite di alto livello visibili da tutti gli appassionati di calcio.

Diritti tv, la Champions su Amazon: appuntamento tutti i mercoledì

“Siamo felici di riconfermarci la destinazione della UEFA Champions League per il mercoledì in Italia e di continuare a offrire agli appassionati di calcio le migliori partite in esclusiva fino al 2027″, ha dichiarato Alex Green, MD Prime Video Sport Europa. “Milioni di abbonati Prime in Italia hanno molto apprezzato la nostra copertura data alla principale partita del mercoledì. Questa è la competizione più prestigiosa del calcio europeo per club e continueremo a investire e innovare per offrire ai nostri spettatori un’esperienza della massima qualità possibile”.

Vale la pena ricordare inoltre che Prime Video ha iniziato a trasmettere in esclusiva il calcio della Champions League in Italia e Germania durante la stagione 2021/22 e offrirà anche una copertura in diretta ed esclusiva ai telespettatori del Regno Unito dal 2024/25. A questo si aggiunge un’ampia selezione di sport in diretta a livello globale, tra cui la Premier League nel Regno Unito, la Ligue 1 e il tennis con il Roland-Garros in Francia, la NFL con il Thursday Night Football negli Stati Uniti, la New Zealand Cricket in India e altro ancora.

Oltre al calcio in diretta, gli appassionati di sport possono attingere anche ad una ricca selezione di documentari sportivi disponibili su Prime Video tra cui Federico Chiesa: Back On Track, All or Nothing: Juventus, Marc Marquez: ALL IN, FC Bayern – Behind the Legend e molto altro ancora.