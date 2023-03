Berrettini in ansia, qualcosa non va: “Mi fa molto male”. Tifosi preoccupati. Il tennista romano si è ritirato in un torneo disputato in Messico

La carriera di Matteo Berrettini sembra arrivata a un punto di non ritorno. Senza voler essere drastici o definitivi nei giudizi, il 26enne tennista romano sembra essere entrato in un lunghissimo tunnel di cui ad oggi non si intravede l’uscita. Dopo aver raggiunto il suo punto più alto, la finale di Wimbledon nell’estate del 2020 persa contro l’invincibile Djokovic, l’atleta romano è caduto progressivamente in una sorta di buco nero fatto di infortuni, un evidente calo di rendimento e di risultati mediocri.

E se il 2022 sarà ricordato come l’annus horribilis della carriera di Berrettini, questo 2023 sembra svilupparsi sulla sua stessa falsariga. Il 26enne tennista azzurro è infatti rimasto fermo un mese abbondante a causa di nuovi problemi fisici, stavolta di natura muscolare. E dopo queste quattro settimane di pausa era tornato in campo prendendo parte a un torneo disputato in terra messicana, l’Abierto Mexicano Telcel.

Un evento che Berrettini aveva affrontato con buona disinvoltura, vincendo due buone partite contro lo slovacco Molcan e lo svedese Ymer ma fermandosi ai quarti di finale al cospetto del giovane talento danese Holger Rune, a causa di un problema fisico accusato all’improvviso. Il tennista romano, uscito tra i fischi del pubblico messicano dopo aver conquistato solo 7 punti, rischia a questo punto di non poter prendere parte all’atteso torneo Masters 1000 di Indian Wells, che avrà inizio mercoledì 8 marzo.

Berrettini, nuovi guai fisici: tifosi in ansia per il tennista romano

Attraverso un post apparso sul suo profilo Instagram, tuttavia, lo stesso tennista azzurro ha voluto provare a fare chiarezza sulle sue condizioni fisiche, affermando di essersi “fermato appena in tempo”. La buona notizia, certamente quella più attesa, è che l’attuale numero 24 del mondo partirà comunque per Indian Wells, dove spera di poter giocare recuperando in tempo dall’infortunio rimediato in Messico.

“Mi dispiace che il torneo di Acapulco sia finito così – ha esordito Matteo Berrettini nel suo ultimo post su Instagram -. Durante il primo set ho sentito un fastidio al muscolo del polpaccio dietro il ginocchio. Ho temuto il peggio perché il dolore continuava a peggiorare. Mi sono sottoposto ad una risonanza magnetica subito dopo il match”.

E gli accertamenti fatti hanno scongiurato lo scenario peggiore: “I risultati hanno evidenziato come io sia stato fortunato a fermarmi in tempo: in ogni caso, questi sono stati più positivi del previsto, quindi andrò ad Indian Wells con la speranza di poter giocare. Grazie al team del torneo e a tutti coloro che hanno supportato l’evento”.

Per avere notizie più certe non resta altro che attendere l’inizio della prossima settimana, quando a mezzanotte (ora italiana) avverrà il sorteggio del tabellone del primo Masters 1000 della stagione. Se non bastasse, sarà necessario attendere, con la speranza che il finalista di Wimbledon 2021 possa riscattare il ko dello scorso anno contro Miomir Kecmanovic, sconfitta maturata a causa dell’ennesimo infortunio che lo ha costretto a saltare l’intera stagione sulla terra rossa.