Alessia Marcuzzi non è più single: la nuova fiamma è un ballerino. Grandi novità nella vita privata della showgirl ex di Simone Inzaghi

E’ da sempre una delle figure femminili più in vista del mondo dello spettacolo. Anzi, molto probabilmente è la conduttrice e showgirl più popolare e amata del piccolo schermo. Pochi mesi fa ha raggiunto il traguardo dei cinquant’anni, Alessia Marcuzzi. Romana, cresciuta in una famiglia benestante, dopo i primi passi compiuti come modella, ha iniziato la carriera televisiva prendendo parte ad alcuni programmi del palinsesto di Telemontecarlo. Erano i primi anni novanta e all’epoca l’emittente privata, che faceva registrare ascolti record, era di proprietà di Vittorio Cecchi Gori.

Il percorso professionale di Alessia Marcuzzi ha conosciuto una progressione quasi inarrestabile. Certamente graduale, ma continua e senza intoppi. L’elenco di tutti i programmi televisivi che la showgirl romana ha presentato nel corso degli anni è una sequela interminabile di successi, tanti, e di qualche passaggio a vuoto, inevitabile. A suscitare l’interesse dei media non è stata finora solo ed esclusivamente la carriera della bella Alessia, ma anche la sua vita privata.

La Marcuzzi ha occupato per la prima volta le prime pagine delle riviste di cronaca rosa e dei rotocalchi di gossip durante l’estate del 2000, quando iniziò una relazione con l’allora centravanti della Lazio scudettata, Simone Inzaghi. Una storia travolgente e passionale dalla quale nacque il figlio della coppia, Tommaso, che oggi ha 22 anni. La showgirl ha poi avuto una figlia, Mia, nata dalla love story con il deejay e imprenditore Francesco Facchinetti.

Alessia Marcuzzi non è single: il suo nuovo amore ha 18 anni meno di lei

Nel 2014 la Marcuzzi è poi convolata a nozze con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi dal quale si è separata due anni fa. In questi due anni la conduttrice tv è rimasta single, a quanto pare anche convinta. Fino ad oggi, perchè da quanto riporta il magazine ‘Chi’, diretto da Alfonso Signorini, la bella showgirl avrebbe ritrovato l’amore con un aitante e giovane ballerino, Jody Proietti, di diciotto anni più giovane di lei.

Le informazioni sulla nuova fiamma della Marcuzzi non sono moltissime. Si sa che sul suo profilo Instagram può vantare appena 2.500 follower e come ogni buon artista che si rispetti ha caricato soltanto scatti e video artistici, tutti rigorosamente in bianco e nero. Se le indiscrezioni dovessero venire confermate, ad ogni modo, Alessia Marcuzzi avrebbe scelto un partner di bell’aspetto e molto più giovane di lei.

Di Jody Proietti si sa che ha fatto il suo esordio artistico in televisione ormai molti anni fa, nel 2009 nella trasmissione di Rai 2 Italian Academy. Un’esperienza di grande importanza che gli avrebbe aperto le porte per una carriera decisamente fortunata, sia a livello nazionale sia al di fuori dei confini dell’Italia. Negli anni immediatamente successivi avrebbe infatti avuto occasione di ballare per colleghi professionisti del calibro di Daniel Erzalow e Franco Miseria.