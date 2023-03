A San Siro certezza Milan o impresa Salernitana?

L’occasione è quella giusta e il Milan lo sa bene, nella sfida odierna contro la Salernitana i rossoneri, ottenendo i tre punti, avranno la concreta possibilità di agguantare l’Inter in seconda posizione. Con i cugini fermi a 50 punti dopo il passo falso contro lo Spezia, mettersi alle spalle del Napoli diventa l’obiettivo di giornata della squadra di Pioli. L’ostacolo è proprio la Salernitana vogliosa di far bene e centrare il terzo risultato utile consecutivo dopo la vittoria sul Monza e il pari a reti bianche contro la Sampdoria.

Pioli, l’entusiasmo non deve offuscare gli obiettivi

Dopo la “crisi nera” di gennaio Pioli lo sa bene, per ogni ko si urlerà alla “ricaduta”. Ma seppur è vero che lo stop contro la Viola abbia intaccato il periodo positivo del Milan a far tornare il buon umore è stata l’Europa. Il passaggio ai quarti di finale di Champions League undici anni dopo l’ultima volta gioca nettamente a favore del Milan in chiave morale. Pioli vola basso e a dimostralo sono le sue dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro i granata: “In Europa ci saranno squadre forti, tutte avranno paura di affrontarci, ma occhio ai granata. Dobbiamo ributtarci sulla Serie A con attenzione. Se vogliamo rivivere le emozioni della Champions anche il prossimo anno, bisogna qualificarci, per questo restiamo concentrati”.

Il capitolo Ibra stuzzica sempre la curiosità di molti. In settimana si vociferava sulla possibilità del ritorno in campo dal 1’, ma Pioli smentisce: “Ibrahimovic non giocherà titolare. Lo sarà presto, si sta allenando con continuità, ma non contro la Salernitana”. Verosimilmente quindi si mantiene il ballottaggio Giroud-Origi. Contro la squadra di Paulo Sousa tornerà Rafael Leao titolare dopo aver scontato la squalifica: “Dobbiamo capire come servirlo meglio. Se crescono tutti, cresce anche il singolo e contro il Tottenham si è mosso bene. È il giocatore più libero nei movimenti in campo, quindi dobbiamo capire come valorizzarlo”.

Sousa verso Milan-Salernitana: “E’ stata la miglior settimana da quando sono arrivato”

I granata arrivano al Meazza in cerca di continuità, il cambio alla guida tecnica e l’arrivo di Sousa finora sta portando i suoi frutti e la Salernitana continua la corsa per allontanarsi quanto più possibile dalla zona a rischio. Fiducioso si è mostrato il tecnico dei campani alla vigilia della sfida, punta all’impresa a San Siro? Al cospetto della stampa Sousa ha fatto il punto su quanto fatto in settimana in preparazione della gara: “Loro sono tra le migliori otto d’Europa e stimo molto il lavoro che sta facendo Pioli con la squadra. Noi in settimana abbiamo lavorato molto bene e voglio che i miei ragazzi mettano in campo quanto provato per metterli in difficoltà. Ci vuole tempo, ma vedo grossi passi in avanti, forse è stata la miglior settimana da quando sono arrivato. Io ci credo tantissimo”. Non si sbilancia sulla formazione che scenderà in campo questa sera alle 20.45, chiarisce un solo dubbio: “Ochoa giocherà in porta. Per il resto la formazione può variare in base all’avversario. Io non voglio una Salernitana che difenda, che sia speculativa. Voglio una Salernitana che sia consapevole di quanto sia bello essere competitivi a questi livelli”.