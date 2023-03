By

Manuel Bortuzzo, un ritorno in grande stile: l’entusiasmo è alle stelle. Il ventiquattrenne nuotatore triestino sta per centrare il suo grande obiettivo

Uno sparo maledetto, poi il buio. Ma quattro anni dopo la tragica notte in cui rimase colpito per uno scambio di persona durante un conflitto a fuoco, Manuel Bortuzzo si è riappropriato della sua vita, guadagnandosi una nuova straordinaria occasione. Il destino che sembrava avergli voltato le spalle possiede ora una nuova luce, una prospettiva completamente nuovo a sotto molti aspetti inedita e suggestiva. Perchè il 24enne triestino ex promessa del nuoto italiano è tornato ad essere quello che è sempre stato, un vero atleta.

Non c’è disabilità che possa frenare il desiderio e la smisurata determinazione di un ragazzo che ora sta per centrare un nuovo grande obiettivo. Lasciatosi alle spalle una volta per tutte le esperienze televisive, soprattutto la partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip di cui è stato grande protagonista, Manuel Bortuzzo è tornato a indossare i suoi abiti preferiti, tuta e costume da gara.

E ha iniziato un percorso nuovo, una durissima preparazione fisica in vista dell’evento clou del 2024, le Paralimpiadi di Parigi in programma nel mese di agosto. Un evento a cui manca poco meno di un anno e mezzo e che sembra ampiamente alla sua portata. Ma per guadagnarsi l’accesso ai giochi, servono un carattere di ferro, tanta pazienza e un enorme spirito di sacrificio.

Manuel Bortuzzo, il ritorno alle gare è da brividi: tifosi al settimo cielo

E poche ore fa Manuel ha raccolto i primi splendidi frutti di questo lavoro, tornando a gareggiare sui 100 metri stile libero. Dal 9 al 12 marzo infatti, presso la piscina olimpica della Bella Italia EFA Village di Lignano Sabbiadoro, ha avuto luogo la “Para Swimming World Series”, ovvero una tappa fondamentale di Coppa del Mondo di Nuoto Paralimpico, alla quale prendono parte più di 420 atleti giunti da 45 diverse nazioni.

Bortuzzo ha manifestato in passato e in più occasioni il suo grande desiderio di partecipare ai giochi Paralimpici di Parigi 2024. Anche nella casa del Grande Fratello Vip durante i mesi trascorsi come concorrente del reality, il nuotatore parlando con l’amico Aldo Montano ha sempre espresso la voglia di prendere parte a questo grande evento.

Al termine della competizione, Manuel Bortuzzo ha risposto alle domande dei giornalisti presenti all’evento: “Sono molto soddisfatto, anche se in pratica ho dovuto ripartire da zero. Il sogno delle Paralimpiadi è assolutamente vivo e spero davvero di potervi partecipare. Devo ringraziare le Fiamme Oro e tutti i magnifici ragazzi che ne fanno parte“.

Il risultato di questa gara contava relativamente, era molto più importante che Bortuzzo tornasse a respirare l’atmosfera unica e irripetibile delle gare e della competizione. “E’ stato meraviglioso, ma io mi sono sempre sentito un atleta. E’ questa la mia vera dimensione“.