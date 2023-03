Lo sport è in lutto, addio a un vero fuoriclasse: lacrime e commozione. La notizia è diventata ufficiale soltanto poche ore fa

Un altro gravissimo lutto investe il mondo dello sport. Un altro grande atleta perde purtroppo la vita, in circostanze che in questo caso sono ancora tutte da chiarire. L’unica certezza purtroppo è che un altro campione, uno che nella sua carriera aveva disputato ben due edizioni dei giochi olimpici, non c’è più e lascia un vuoto incolmabile tra i suoi affetti più cari e tra i tanti tifosi che lo hanno seguito con passione nel corso della sua carriera.

Stiamo parlando di Antonin Hajek, trentasei anni, campione ceko di salto individuale con gli sci che nel corso degli anni ha scritto pagine importanti a livello sportivo per la Repubblica Ceca, diventando uno degli atleti di punta nelle discipline invernali. Specializzato nel salto con gli sci individuale è il detentore del record ceco e ha ottenuto anche un quarto posto ai Mondiali del 2010. La sua carriera ha dovuto fare i conti con un incidente in pista nel 2005 e con un altro in automobile nel 2008, da cui è uscito vivo per miracolo riportando diverse fratture che rischiarono seriamente di porre fine alla sua attività.

E invece Hajek grazie a un carattere d’acciaio e a una straordinaria forza di volontà è riuscito a tornare in pista togliendosi la soddisfazione di far registrare il il terzo salto più lungo nella storia di questa spettacolare disciplina. Al suo attivo l’atleta ceko vanta la partecipazione a due Olimpiadi invernali a Vancouver e Sochi. Infine, nel 2015 il ritoro dall’attività agonistica a causa di problemi di salute.

Sport mondiale in lutto, addio ad Antonin Hajek: tifosi in lacrime

Il nome di Antonin Hajek è tornato d’attualità qualche mese fa, a ottobre dell’anno scorso, quando è stata denunciata la sua scomparsa. Proprio in quei giorni infatti si erano perse le sue tracce tanto che l’ex moglie aveva dichiarato a novembre che i suoi contatti con il marito erano terminati nella primavera del 2022, quando la coppia si è separata.

La notizia della sua morte è circolata nelle scorse ore, anche se a quanto pare stando ai primi esami effettuati dai medici legali malesi il ragazzo era deceduto da tempo. Il suo corpo secondo una fonte vicino alla famiglia sarebbe stato ritrovato in mare vicino al gruppo di isole di Langkawi. Hajek era un grande appassionato di surf ed è possibile che la sua tragica morte sia legata proprio a questa attività.

Restano dunque molti aspetti da chiarire di questa vicenda che nella Repubblica Ceca sta avendo molto risalto, soprattutto a livello mediatico. Bisogna infatti sottolineare come Hajek fosse una sorta di eroe nazionale.