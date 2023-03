Totti-Ilary, tensione alle stelle: la notizia del rinvio scuote i fan. I due ex coniugi si ritrovano a duellare in tribunale per la causa di divorzio

La vertenza legata alla causa di divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è uno degli eventi più seguiti sui social e dai principali rotocalchi di cronaca rosa in questo inizio di 2023. Una vicenda che in realtà è la conseguenza diretta della rottura definitiva tra i due celebri ex coniugi avvenuta ufficialmente l’estate scorsa quando l’ex capitano della Roma e la bella conduttrice tv annunciarono con un doppio comunicato ufficiale la fine del loro quasi ventennale matrimonio.

Ma questa attesa separazione è già slittata. Totti e Ilary Blasi infatti non solo non hanno raggiunto un accordo extragiudiziale sul mantenimento e l’affidamento dei tre figli, ma non sono riusciti a trovare un’intesa neanche sulla data d’inizio della causa di divorzio. La prima udienza, quella di comparizione dei coniugi davanti al presidente del Tribunale era stata fissata per l’inizio di questa settimana. L’ex capitano della Roma e la showgirl si sarebbero dovuti ritrovare, per la terza volta, in un’aula del palazzo di giustizia civile della Capitale.

Ma è poi accaduto che uno dei due, a quanto pare proprio Francesco Totti, abbia chiesto e ottenuto un rinvio dell’udienza cosiddetta ‘presidenziale’. Il motivo di questa richiesta è probabilmente legata alla necessità, da parte dell’ex numero dieci giallorosso, di avere più tempo a disposizione per preparare al meglio e organizzare la sua difesa.

Totti-Ilary, sale la tensione: la battaglia legale procede senza esclusione di colpi

È stata infatti Ilary Blasi, il 24 ottobre scorso, a presentare il ricorso. Il 7 novembre, ossia quattro giorni dopo che era stato designato il giudice e fissata la prima udienza al 14 marzo 2023, la difesa della conduttrice di Mediaset ha presentato un’istanza al Tribunale chiedendo l’anticipazione dell’inizio della causa. Questa richiesta, tuttavia, il 9 novembre è stata rigettata dal giudice, che non ha ravvisato evidentemente motivi d’urgenza validi per anticipare l’inizio del procedimento.

Nel frattempo i legali di Ilary, gli avvocati Alessandro Simeone e Pompilia Rossi, hanno depositato altri atti. Non è ancora chiaro se tra questi atti ci sia anche una richiesta di addebito o se, nel caso, verrà presentata in seguito dalla conduttrice dell’Isola dei famosi. Quando i coniugi si separano, infatti, capita che uno attribuisca all’altro la colpa della rottura del matrimonio, in altre parole, gli addebita la separazione. Questo comporta delle conseguenze patrimoniali, come la perdita del diritto di percepire l’assegno di mantenimento e dei diritti successori.

Il giudice riconosce l’addebito solo se viene accertata la violazione dei doveri coniugali (come quello di fedeltà) e se viene dimostrato che il rapporto è naufragato per via del tradimento. Le prime due volte che la coppia più famosa di Roma si è ritrovata davanti a un altro giudice è stato in occasione di un faccia a faccia nell’ambito del contenzioso avviato da Ilary per ottenere la restituzione di gioielli, borse e scarpe griffate che Totti le aveva fatto sparire dall’armadio la scorsa estate.