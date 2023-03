Lewis Hamilton, clamoroso addio a sorpresa: i tifosi restano senza parole. Annuncio shock da parte del pluri campione del mondo di Formula 1

Non è certo questo il periodo più luminoso della carriera di Lewis Hamilton. Il trentottenne pilota britannico, sette volte campione del mondo di Formula 1, si trova nella condizione, per lui quasi inedita in oltre quindici anni di attività, di non disporre della macchina più veloce e competitiva del Circus. Anzi, la nuova Mercedes W14 non sembra minimamente in grado di mettere in discussione la schiacciante superiorità della Red Bull e, di conseguenza, di Max Verstappen. Un’inferiorità evidente che non può non generare frustrazione e rabbia in un fuoriclasse come Hamilton, da sempre abituato a primeggiare.

Il Gran Premio del Bahrain, il primo della stagione, ha messo in evidenza un divario tra le Frecce d’Argento e la scuderia di Milton Keynes che non è colmabile, almeno nel breve periodo. E anche le prime prove libere in corso di svolgimento in Arabia Saudita sul circuito di Jedda confermano in pieno la debordante superiorità del team campione del mondo in carica. Tra l’altro in questo momento la Mercedes sembra lontana persino dal ruolo di seconda forza del Mondiale, conteso da Ferrari e Aston Martin.

Hamilton però non si arrende. A trentotto anni si sente ancora un atleta al massimo della condizione psicofisica ed è convinto, magari nella prossima stagione, di poter conquistare quell’ottavo titolo che lo farebbe diventare il pilota più vincente della storia della Formula 1. Il campione inglese è infatti fermo a quota sette, in coabitazione con quello che una volta era il suo idolo, Michael Schumacher.

Lewis Hamilton, l’addio a sorpresa sconcerta i tifosi: il comunicato è struggente

E se Hamilton a quasi 40 anni è ancora in perfette condizioni atletiche lo si deve in gran parte a una donna che da sette anni a questa parte è rimasta sempre al suo fianco. Stiamo parlando di Angela Cullen, la sua preparatrice personale, fisioterapista e consigliera privilegiata. Una sorta di angelo custode che ha accompagnato il fuoriclasse di Stevenage negli anni delle sue più straordinarie vittorie.

Ora, dopo sette anni di sodalizio ininterrotto e di proficua collaborazione, Hamilton e la Cullen hanno deciso di prendere strade diverse. Il pilota della Mercedes ha ufficializzato il divorzio professionale dalla sua ormai ex preparatrice attraverso un lungo messaggio pubblicato su Instagram qualche ora fa.

“Angela è stata al mio fianco portandomi ad esprimere la miglior versione di me stesso – le parole di commiato postate da Lewis Hamilton – sono un atleta più performante e una persona migliore grazie a lei. Per questo motivo spero che tutti voi vi uniate a me oggi nell’augurarle il meglio in quelli che saranno i suoi prossimi passi in futuro nel tentativo di continuare a realizzare i suoi sogni. Grazie di tutto ‘Ang’, non vedo l’ora di scoprire cos’ha in serbo il futuro per te”.