Juventus, il futuro è nelle mani di Allegri

In casa Juventus si respira un clima piuttosto positivo. Nell’attesa di capire quale sarà la sentenza del prossimo 19 aprile del Collegio di Garanzia del CONI, i bianconeri iniziano a programmare la prossima stagione. Sulla panchina siederà ancora Massimiliano Allegri, mentre dietro la scrivania l’organigramma societario manca una figura tecnica che, presto, dovrebbe essere definitivamente colmata.

JUVENTUS, NEL NOME DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri, al momento, non è solamente il tecnico della prima squadra ma un referente unico tecnico. I bianconeri si affidano all’allenatore livornese per progettare la Juventus del futuro. Nel quartier generale della Vecchia Signora alla Continassa manca però un vero interlocutore tecnico che recepisca le indicazioni di Allegri. Cherubini, al momento inibito, dovrebbe tornare a mansioni più organizzative quelle che aveva lasciato dopo l’addio di Fabio Paratici. Al momento, a ricoprire le mansioni del direttore sportivo, c’è Giovanni Manna. Attuale direttore sportivo della NextGen, Manna ha ricoperto ad interim il posto di Cherubini nel mese di gennaio.

LA CANDIDATURA DI MASSARA

La sua candidatura è quella numero uno poiché in casa Juventus, negli ultimi anni, le promozioni sono state molto frequenti. Tuttavia, i bianconeri stanno ovviamente prendendo in considerazione altre possibilità. Una di queste è quella di Frederic Massara, attuale direttore sportivo e braccio destro di Paolo Maldini al Milan. Secondo quanto riportato nella serata di ieri da Michele Criscitiello, durante Sportitalia Mercato, la Juventus avrebbe già incontrato Massara per discutere di un possibile ingaggio. Ricky Massara, in passato, è stato compagno di squadra di Massimiliano Allegri e i due hanno mantenuto ottimi rapporti.

La candidatura di Massara alla Juventus è dunque strettamente legato alla presenza di Massimiliano Allegri.