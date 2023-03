Francesco Totti-Noemi, siamo già all’addio? La conferma lascia senza parole. Clamorosa decisione dell’ex capitano della Roma e della manager

Da più di un anno ormai Francesco Totti ha intrapreso un nuovo percorso nella sua vita affettiva e sentimentale. L’ex capitano e bandiera della Roma, dopo aver annunciato ufficialmente la fine del matrimonio con Ilary Blasi l’estate scorsa, ha fatto in modo che la sua relazione con la manager e imprenditrice romana Noemi Bocchi diventasse di dominio pubblico. Una storia iniziata in punta di piedi durante l’inverno del 2022, subito dopo un incontro avvenuto casualmente a un torneo di padel in un centro sportivo della Capitale.

La relazione tra i due è cresciuta molto rapidamente, tanto da convincere entrambi a compiere il fatidico passo tipico di una coppia che immagina di trascorrere il resto della propria vita insieme: la convivenza. Di qui la ricerca di un nuovo appartamento e la scelta caduta su una casa grande e lussuosa in un quartiere residenziale a nord di Roma. Un quadrante della Città Eterna finora poco frequentato da Francesco Totti che aveva trascorso la sua intera esistenza nella zona sud.

L’ex numero dieci giallorosso è infatti nato nel quartiere Appio Latino, dove è rimasto fino a 22-23 anni quando decise di spostarsi nella zona dell’EUR insieme alla sua famiglia. E sempre lì è rimasto anche dopo il matrimonio con Ilary Blasi e la nascita dei loro tre figli. Ora sembra che Totti stia soffrendo di nostalgia e che non vedrebbe l’ora di tornare a vivere nella zona della città che ha sempre frequentato.

E dalla nostalgia a un’iniziativa concreta in tal senso il passo sembra molto più breve di quanto si possa immaginare. Uno degli amici storici di Totti, Alex Nuccetelli, ha infatti confermato che il progetto a breve-medio termine dell’ex capitano della Roma sia proprio questo. “La casa dove vive con Noemi è bellissima ma non so quanto ci resteranno. Francesco ha un altro progetto: vorrebbe prendere un altro appartamento non distante da dove stava prima, all’EUR“.

Le dichiarazioni del noto personal trainer, rilasciate durante un’intervista concessa al magazine Novella 2000, hanno sollevato, com’era inevitabile, discussioni e dibattiti sui social. Non è dato sapere, almeno per ora, se e quanto Noemi Bocchi condivida il desiderio del suo celebre compagno di cambiare casa.

“Francesco – ha aggiunto Nuccetelli – deve trovare gli spazi necessari perché ora sono tanti. Tre figli lui e due lei, che oltretutto vanno molto d’accordo“. Va infatti sottolineato come la coppia si sia trasferita nell’attico di Roma nord soltanto pochi mesi fa, a ridosso dell’ultimo Natale che Totti e Noemi hanno trascorso insieme ai rispettivi figli.