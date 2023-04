Michael Schumacher, è successo davvero: spunta un retroscena sbalorditivo

Retroscena sbalorditivo sull’eterno campione Michael Schumacher. L’ex fuoriclasse tedesco si è reso protagonista di tanti curiosi eventi

Sono ormai trascorsi più di dieci anni da quando sulle nevi di Meribel la vita di Michael Schumacher ha subito un drammatico stop. Dopo quella tragica e rovinosa caduta sugli sci l’ex fuoriclasse tedesco, sette volte campione del mondo di Formula 1, due con la Benetton e cinque alla guida della Ferrari, ha smesso di condurre un’esistenza normale. “C’è ma è come se non fosse qui“, la raggelante dichiarazione rilasciata dall’ex manager e imprenditore Eddie Jordan, fondatore dell’omonima scuderia, ha chiuso definitivamente la porta alle residue speranze di poter rivedere Schumacher come ai bei tempi.

Ed è forse per questa ragione che da qualche anno ormai si moltiplicano ricordi e racconti di chi in qualche modo ha avuto a che fare con l’ex fuoriclasse di Kerpen nel corso della sua straordinaria carriera. A prendere il centro della scena sono ovviamente le undici stagioni in cui Schumacher fu grande protagonista alla guida della Ferrari. Episodi, curiosità e aneddoti quasi non si contano.

In quegli anni la scuderia di Maranello era diventata imbattibile proprio grazie alla classe e alla forza del campione tedesco, ben sostenuto peraltro da un team di altissimo livello. E proprio a quel periodo risale un evento decisamente curioso e divertente. Era il dicembre del 2003 e il Cavallino Rampante, con Schumi alla guida, aveva appena conquistato il quarto titolo mondiale consecutivo.

Michael Schumacher, accadde anche questo: i tifosi si commuovono

Entusiasmo e serenità andavano di pari passo, tanto che ai vertici della Ferrari venne l’idea di organizzare una gara particolare tra la Rossa di Schumi e un jet dell’Aeronautica Militare per vedere chi tra i due riuscisse ad accelerare più rapidamente. Una sfida elettrizzante che si svolse all’aeroporto di Grosseto. Su tre mini gare sprint due furono a favore dell’Eurofighter dell’Aeronautica, una fu invece vinta dal pluri campione tedesco.

Ma pochi sanno che una sfida praticamente analoga fu organizzata nel lontano 1981 sempre tra la Ferrari e l’Aeronautica Militare. In quella occasione alla guida della Rossa c’era un’altra figura leggendaria, l’indimenticato Gilles Villeneuve. Il pilota canadese a cui Enzo Ferrari voleva bene come se fosse un figlio, sfidò un jet in accelerazione ed ebbe la meglio scatenando l’entusiasmo dei tifosi che avevano invaso il bordo della pista.

Un altro tuffo al cuore per tutti gli appassionati di Formula 1: Gilles Villeneuve sarebbe infatti scomparso qualche mese dopo, a maggio del 1982, durante le prove del Gran Premio del Belgio sul circuito di Zolder.