Camicia aperta e niente intimo: Carolina Stramare rovente

La foto pubblicata da Carolina Stramare è un mix di bellezza e fascino che ha avvolto all’istante tutti i suoi fan: ecco il post

La giovane modella classe 1999 ha deciso di stupire il suo pubblico con l’ennesima foto mozzafiato. Per lei questo non è affatto uno storico esordio, essendo nel settore della moda da tanto tempo. Questo tipo di informazione risulta, per ovvie ragioni, ancora più clamorosa. Ad un’età così giovane ha già avuto modo di fare varie esperienze, le quali l’hanno resa la professionista che è oggi. Sicuramente i social l’hanno aiutata tanto a raggiungere questo specifico intento. E anche in un settore così inflazionato e pieno di concorrenza è riuscita a imporre il suo “gioco” con enorme successo.

Il pubblico a livello superficiale la conosce per essere una delle tante ragazze che posano su Instagram. In realtà lei ha dei titoli molto più ambiti. Si tratta infatti della vincitrice dell’ottantesima edizione di Miss Italia, uno dei palcoscenici più importanti in questo ambito. Essere riuscita a vincere un concorso di questo calibro per lei è una soddisfazione immensa. Non si può neanche lontanamente immaginare il brivido che deve averla attraversata al momento del proclamo. Per la modella ligure questo è stato inoltre un trampolino di lancio molto efficace per i social. Ad oggi lei conta la bellezza di circa mezzo milione di seguaci su Instagram. Numero che col passare del tempo potrebbe addirittura crescere.

Carolina Stramare è uno spettacolo: che fisico!

La foto di Carolina Stramare che si vedrà a breve è una dimostrazione attendibile del perché abbia così tanto seguito. I gossip che l’hanno vista come potenziale partner dell’attaccante bianconero Dusan Vlahovic sono ancora da dimostrare. Ma questo non è il momento adatto per parlarne: le priorità sono decisamente altre. Spazio allo scatto in questione.

Che Carolina Stramare sia una ragazza meravigliosa non è certo una novità. Del resto tutti i premi e i riconoscimenti ottenuti parlano per lei. Ma con questa foto sembra abbia voluto ribadire ulteriormente il concetto.

Una scollatura a dir poco sublime, con tutti i dettagli di luce degni dei migliori scatti professionali. Ma la perfezione della foto in sé in questo caso passa in secondo piano, al cospetto di forme così sinuose.

Il post chiaramente è stato totalmente invaso da commenti positivi e lodi di ogni genere. E una reazione così non si può certamente biasimare.