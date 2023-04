Formula 1, Verstappen shock: “Non resterò a lungo”

Formula 1, dichiarazioni sorprendenti di Verstappen: “Non resterò a lungo”. Clamorosa ‘minaccia’ del pilota olandese della Red Bull, campione del mondo in carica

Il tris è servito. Dopo le vittorie in Bahrain e in Arabia Saudita, Max Verstappen ha centrato il terzo successo consecutivo nel Gran Premio d’Australia al termine di una gara a dir poco rocambolesca, e che ha già scatenato furiose polemiche. È successo di tutto sul circuito di Melbourne, dove invece che una gara di Formula 1 è andato in scena un vero e proprio autoscontro in stile luna-park. Alla fine però a tagliare per primo il traguardo, anche se con una formula a dir poco imprevedibile e improvvisata, è stato ancora una volta il bi campione del mondo in carica, l’autentico dominatore di questo triennio.

Tutto lascia credere che la Red Bull possa conquistare senza problemi il terzo titolo mondiale consecutivo, sia piloti che costruttori. Del resto sia Verstappen che Sergio Perez hanno dimostrato in pista di non avere avversari. In Australia si è assistito a una crescita della Mercedes con Lewis Hamilton che ha centrato il secondo posto alle spalle dell’olandese. Ma il distacco che le Frecce d’Argento accusano nei confronti delle vetture anglo-austriache sembra ancora incolmabile, almeno a breve termine.

Nonostante una stagione che sembra già segnata dal suo dominio incontrastato, Verstappen ha manifestato una certa inquietudine legata in particolare al futuro della Formula 1 e alle sue prospettive. Il fuoriclasse olandese teme che nei palazzi del potere, lì dove si prendono le decisioni, si stia esagerando con la voglia di innovare e di sperimentare.

Formula 1, Verstappen shock: “Se continua così mi ritirerò presto”

A rendere particolarmente inquieto Verstappen è l’aumento in questa stagione, da tre a sei, delle Sprint Race, le cosiddette mini gare del sabato di circa 100 chilometri il cui ordine d’arrivo è valido come griglia di partenza del gran premio vero e proprio che si corre la domenica. Il presidente della FIA, Stefano Domenicali, ha già preannunciato in futuro un ulteriore aumento del numero di Sprint Race.

Un’ipotesi concreta che non piace però a molti piloti, tra i quali lo stesso Verstappen. Il due volte campione del mondo ha dichiarato che se i progetti della FIA dovessero realizzarsi potrebbe addirittura lasciare il mondo della Formula 1 a breve: “Se continua così non resterò a lungo. Così si uccide la competizione“, le sue durissime parole riportate dal tabloid inglese ‘The Sun’.

Di certo le Sprint Race stravolgono lo spirito dei Gran Premi e soprattutto delle qualifiche ufficiali, che rischiano di perdere peso e importanza. Ma Domenicali sembra voler tirare dritto. Come andrà a finire, lo scopriremo prossimamente.