Hamilton segue a ruota Valentino Rossi: annuncio e tifosi in delirio

Hamilton sulle orme di Valentino Rossi, in un parallelismo tra i due grandissimi campioni di Formula 1 e MotoGP

L’alfiere della Mercedes non sta vivendo un momento semplice, ma come dimostrato dal secondo posto di Melbourne, non ha nessuna intenzione di mollare la presa.

Che cosa hanno in comune due campionissimi come Lewis Hamilton e Valentino Rossi? Semplice la passione per il loro sport. I motori hanno rappresentato da sempre il loro amore principale, che da promesse talentuose li ha trasformati in leggende assolute. Due alfieri di Formula 1 e MotoGP in grado di smuovere la passione della gente, assolutamente rapita dalle loro gesta in pista.

Vederli vincere Mondiali a ripetizione è stata una gioia senza uguali, che ha permesso a loro e ai loro team di riscrivere i record delle rispettive discipline. Sette titoli iridati per l’inglese, addirittura nove per il fenomeno di Tavullia, entrambi con due scuderie diverse in top class.

Lewis Hamilton e Valentino Rossi: due vere icone del Motorsport

Ovviamente gente come Hamilton e Rossi non è solo importante per la propria squadra ma anche per il movimento in generale. La Formula 1 e la MotoGP, Liberty Media e Dorna, non possono permettersi di perdere a cuor leggere delle icone del genere, visto che a risentirne è l’intero movimento.

Proprio per questo Valentino è stato incentivato a proseguire sino a 42 anni, anche solo per il semplice gusto di divertirsi. Pur non essendo più vincente, c’era sempre il pienone in ogni circuito per vederlo e incitarlo. Anche Hamilton è un pezzo da 90 di questa Formula 1 e Stefano Domenicali lo sa bene. Un Circus con Lewis è di certo più ricco ed appetibile.

Stefano Domenicali è sicuro: “Hamilton non si ritirerà a breve”

L’idea di Domenicali è che lo stesso Hamilton possa spingersi oltre con la sua carriera, arrivando a toccare ad esempio la longevità di Fernando Alonso (41 anni e mezzo).

In un’intervista a la Gazzetta dello Sport, il Ceo della F1 ha dichiarato: “Parliamo di un pilota straordinario, per quello che fa in pista e fuori, diffondendo valori che la Formula 1 condivide”. Lo stesso Domenicali ha poi ammesso di non credere che Lewis smetterà presto, in quanto ha ancora tanto da dare. A tal proposito basta vedere quello che sta dimostrando lo stesso Fernando Alonso a tutti i suoi detrattori, che parola di Domenicali, lo consideravano ‘finito’. I tifosi non vedono l’ora di poter apprezzare ancora a lungo le gesta di un simile campione, per il bene di tutti.