Copa del Rey, il quinto atto del Clasico per un posto in finale

Questa sera torna in scena il Clasico, nel suo quinto e ultimo atto della stagione. Barcellona e Real Madrid si sfidando nella gara di ritorno di semifinale di Coppa del Rey, 90’ che valgono l’accesso in finale. Una sfida ancora apertissima dato l’1-0 dei blaugrana nel match di andata, deciso dall’autogol dell’ex Porto, Militao.

Questione di obiettivi…

Al Camp Nou i blancos arrivano vogliosi di riscatto, gli uomini di Carlo Ancelotti tenteranno di ribaltare non solo il risultato dell’andata, ma verosimilmente anche le aspettative del pubblico, che per questa sfida danno i catalani come favoriti. Un dato resta certo al momento: in campionato Barcellona e Real Madrid, sono rispettivamente prima e seconda in classifica, ma a separare le due compagini ci sono ben 12 punti.

L’obiettivo dei blaugrana è chiaro a tutti, un triplete nazionale farebbe certamente piacere alla società di Joan Laporta, che oltre ad avere le redini del campionato in Liga, proprio contro il Real Madrid si è imposta in SuperCoppa. La Coppa del Re rappresenterebbe quindi la ciliegina sulla torta.

D’altra parte, Carlo Ancelotti, ha la necessità di archiviare quanto prima la pratica catalana con un successo che possa avvicinare il primo trofeo della stagione. All’orizzonte per i blancos c’è già l’obiettivo principale, indiscutibile, la Champions League. I quarti di finale contro il Chelsea sono in programma settimana prossima.

Osusana in finale dopo 18 anni

Le due squadre arrivano alla sfida determinate e reduci entrambe da un’ampia vittoria. Il Barcellona arriva all’appuntamento contro i blancos dopo il successo ottenuto in casa dell’Elche per 4-0. Mentre il Real ha alle spalle la vittoria larga sul Valladolid per 6-0. Sicuramente per le due compagini l’umore è alto e questi restanti 90’ fanno immaginare un match dai ritmi altissimi che possa regalare grande spettacolo.

La vincente del quinto atto del Clasico in finale si presenterà al cospetto dell’Osasuna. Alla squadra di Arrasate dopo l’1-0 della gara di andata ieri sera è bastato un pareggio (1-1) rimediato al 116′ in casa dell’Athletic Bilbao per staccare il pass per la finale che mancava da 18 anni.