Alcaraz amico vero, ecco il regalo di Pasqua per Sinner

La rivalità tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner è destinata a far parlare ancora per molto tempo. I due sono tra l’altro grandi amici

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono due dei giovani talenti del tennis mondiale, entrambi NextGen che militano nella Top 10 Atp. Da un lato il tennista spagnolo è un autentico ‘Enfant Prodige’ ed a soli 19 anni ha già conquistato tornei Masters 1000 e soprattutto gli Us Open 2022, Slam che lo hanno portato al numero uno in classifica (attualmente numero due).

Situazione ben diversa per Jannik. Il tennista altoatesino è considerato da diversi anni come un fenomeno, ma finora, nella sua carriera, ha avuto tanti alti e bassi. Infortuni, cambi di coach e una discontinuità che hanno preoccupato non poco i suoi tifosi. Nel 2023 qualcosa sembra però essere cambiato.

Il tennista azzurro è quarto nella classifica Race, statistica relativa ai risultati ottenuti solo quest’anno. Ottime prestazioni, come dimostrano i recenti risultati nel circuito. Sinner ha raggiunto una semifinale ad Indian Wells e la finale a Miami e al momento gli manca solo il guizzo finale per vincere davvero qualcosa d’importante. Nel contempo l’altoatesino ha vinto il torneo di Montpellier ed ha raggiunto la finale nel torneo di Rotterdam. Ma è la rivalità tra Alcaraz e Sinner a far parlare.

Tennis, Alcaraz ‘aiuta’ Sinner

Nelle ultime settimane il fenomeno murciano e Sinner si sono affrontati in due occasioni. Ad Indian Wells è stato Carlos ad avere la meglio mentre Jannik è riuscito a prendersi la propria rivincita, in quel di Miami. I due sono 3 a 3 nei confronti diretti, ma oltre ai risultati spicca il loro rapporto, una bella quanto inedita amicizia tra due atleti destinati a restare rivali per molto tempo. Nelle ultime ore Alcaraz ha fatto una sorta di ‘regalo’ all’atleta azzurro. Tra pochi giorni comincerà ufficialmente la stagione sulla terra, e si partirà dal Masters 1000 di Montecarlo. Il torneo monegasco è molto atteso e vedrà importanti atleti in campo, ma anche importanti defezioni. Nelle ultime ore, quasi in contemporanea, sono arrivati i forfait ufficiali di Carlos Alcaraz, Rafael Nadal e Felix Auger Aliassime, tutti alle prese con pesanti problemi fisici.

Con questi forfait Sinner diventa la testa di serie numero 7 del torneo e, per questo motivo, sarà protagonista di un tabellone differente. Un sorteggio molto più semplice che lo porterebbe a sfidare le prime teste di serie solo ai Quarti di finale, e non prima. Inoltre Jannik potrà disporre del Bye che gli permetterà di saltare il match di primo turno. Insomma, Alcaraz ha fatto un regalo di Pasqua non da poco a Jannik, che, comincerà il torneo il prossimo 9 Aprile.