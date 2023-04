Il vestito di Cecilia Rodriguez copre ben poco: visione rovente

Che meraviglia, con quel fisico pazzesco, si fa notare la sorellina di Belen: Cecilia Rodriguez da capogiro su Instagram.

Anche lei, come la sorella maggiore Belen, è apprezzatissima sia in Italia che all’estero. La splendida Cecilia Rodriguez, lei cresciuta professionalmente in Italia, adesso ha estimatori in tutto il mondo. Sui social, è sempre più sexy e non smette di stupire i fan.

La showgirl e influencer argentina, ha davvero un fascino ed una bellezza fuori dal comune, che la aiutano ad essere una delle più amate del panorama social. 33 anni compiuti a marzo, la bellissima Cecilia è legata ad uno sportivo italiano, ovvero il figlio d’arte di Francesco Moser, Ignazio. Anche lui ciclista, il futuro marito della stupenda sudamericana, ha oggi 30 anni.

Cecilia da censura: il vestito copre ben poco

Parrebbe che all’epoca della sua prima conoscenza con lo sportivo, la bellissima modella però, fosse ancora fidanzata. Infatti, Cecilia ha vissuto un amore anche con l’ex tronista di Uomini e Donne, Francesco Monte. Qualcuno ricorda che addirittura la trentatreenne, all’epoca decise di lasciare quello che era l’attuale fidanzato, facendolo proprio in diretta, davanti le telecamere e quindi anche a milioni di telespettatori. C’era già una conoscenza approfondita con Moser, dietro? Lo potrebbe dire solo lei.

Intanto, la meravigliosa Chechu, si gode la sua fama, i suoi 4,7 milioni di follower ed anche la sua personale marca di intimo e costumi femminili. Mefui Italian Beachwear, è infatti il prodotto che la bella argentina, porta avanti da anni in collaborazione con la più famosa sorella maggiore. E le foto in costume delle due, sono davvero da far girare la testa ai loro fan. Entrambe, sono arrivate anche in tv in Italia, da diversi anni per la gioia di chi le ha conosciute e oggi le segue su tutti i social.

Proprio così, anche perché come già detto, a quanto pare la bellezza è di famiglia e la meravigliosa Cecilia, nulla ha da invidiare a Belen ed alle altre modelle famose. La spettacolare argentina, vanta un’altezza di 170 centimetri e misure come 87-62-89.

Insomma, c’è solo da seguirla sui social, dove ha sfoggiato da poco, delle foto pazzesche. “vi propongo questo bellísimo total look di Gaelle Paris”, scrive accanto al post (sopra potete ammirare una foto), mettendosi in mostra con un vestitino striminzito. Le gambe da urlo e le forme pazzesche, sono tutte premiate dall’abito succinto e Cecilia, sguardo fiero in camera, lo sa bene. I follower sono in delirio.