Serie A, infortunio e stagione finita: che batosta per il club

Ormai la stagione di Roberto Soriano si chiude qui: brutta batosta per la squadra e per il tecnico, che dovranno fare a meno di lui.

Si staranno disperando diversi fantallenatori, perché un calciatore “da bonus”, ha terminato la sua stagione per infortunio. Ed ovviamente, non saranno contenti neanche i tifosi della sua squadra che sta lottando per un posto in Europa, e dovrà rinunciare proprio ad uno dei leader in campo e fuori, oltre che ad un’ottima alternativa per l’allenatore. Adesso, bisognerà costruire le ultime chances stagionali, senza di lui.

Il centrocampista classe ’91, Roberto Soriano, ormai era un punto di riferimento importante per il Bologna di Thiago Motta, ma il tecnico ex Genoa ora dovrà ridisegnare i propri schemi, perché fino al termine della stagione, non potrà utilizzare uno dei suoi calciatori più importanti. Piove sul bagnato a Casteldebole, perché già il difensore, Andrea Cambiaso e l’attaccante, Marko Arnautovic sono fuori.

Stagione finita: che batosta per il club

Soriano è anche il capitano dei Felsinei e stava risultando molto importante, nonostante avesse segnato un solo gol in stagione. Unito comunque a tre assist in 27 partite, il centrale si è sempre fatto valere e non veniva quasi mai lasciato fuori, ma oggi la storia cambia. La lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro non dovrebbe dargli fastidi a lungo termine, ma si parla di almeno 5/6 settimane di stop, praticamente addio alla stagione.

Calcolando il tempo di terapia successivo, Soriano potrebbe non mettere più piede in campo oppure, se ci riuscisse, è probabile che lo farebbe per le ultime due o l’ultima gara della stagione. Quando cioè, le cose potrebbero ormai essere fatte. Sicuramente la fortuna del Milan con gli infortuni degli avversari continua, perché sono i rossoneri i prossimi antagonisti del Bologna. Squadra che poi affronterà Verona, Juventus, Empoli, Sassuolo e Roma nelle prossime settimane.

Se riuscisse a fare in fretta, il centrocampista dei rossoblù potrebbe rimettere piede in campo con Cremonese o Napoli, altrimenti all’ultimissima con il Lecce. Questa, la parte finale della nota della società sull’allenamento di ieri, che evidenzia il forfait del capitano: “Si sono allenati tutti in gruppo ad eccezione di Andrea Cambiaso e Marko Arnautovic (differenziato) e di Roberto Soriano, che è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro: i tempi di recupero sono di circa 5-6 settimane”. Un problema a cui Thiago Motta dovrà provare a porre rimedio.