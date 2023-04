Vlahovic al posto di Lukaku: è tutto vero

L’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic potrebbe essere uno dei protagonisti dell’estate. Si attendono novità sul calciomercato.

L’attaccante della Juve Dusan Vlahovic sta vivendo una stagione molto al di sotto delle attese. E’ passato oltre un anno dal suo arrivo in maglia bianconera, ma il calciatore sembra davvero un ‘lontano parente’ del giovane talento che tutti abbiamo ammirato con la maglia della Fiorentina. C’è chi addossa le colpe al calciatore, o chi reputa Allegri e il suo gioco come principali colpevoli.

La realtà è che al momento l’investimento super fatto dei bianconeri oltre dodici mesi fa, per ora non ha pagato. Vlahovic fatica e non è escluso che in estate, soprattutto con un’eventuale mancata qualificazione in Champions League, il calciatore possa lasciare il club e forse la Serie A.

Vlahovic, Osimhen, Lukaku: quel che è certo è che la prossima estate ci potrebbe essere un clamoroso valzer di attaccanti e anche questi tre bomber, attaccanti rispettivamente di Juve, Napoli e Inter, potrebbero cambiare maglia. Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin è intervenuto sul canale Twitch di Tv Play ed ha rilasciato interessanti dichiarazioni sull’attaccante serbo.

Juve, Biasin sorprende su Vlahovic

Il futuro di Vlahovic in maglia bianconera è tutt’altro che certo e Biasin ha lanciato succose informazioni: “Vlahovic è un ragazzo di 22 anni che può fare ancora tanto. Finora non ha fatto bene in questa stagione, ma occhio a gettare sentenze. Ovviamente la colpa è sua, non credo sia di Allegri, ma magari non si trova bene con questo tecnico. Credo che se la Juventus si decidesse a venderlo, ci sarebbero tante squadre pronte ad acquistarlo”. Poi la rivelazione riguardante una ‘possibile bomba’:

“Io vorrei Vlahovic all’Inter al posto di Lukaku. Già due anni fa, quando Romelu lasciò e andò al Chelsea, Marotta e Ausilio fecero un tentativo ma le richieste della Fiorentina erano già molto alte”. Poi Biasin ha proseguito: “Poco meno di un mese fa Dusan ha fatto 3 gol in due partite con la maglia della Nazionale, io ci penserei prima di bollarlo come non all’altezza. Tutti i calciatori che si affidano ad Allegri prima o poi vengono fuori, basta pensare all’esempio di Federico Gatti”. Vlahovic all’Inter appare sinceramente come ‘Fantamercato’, Juve e Inter sono due club storicamente rivali, ma Biasin come tanti tifosi nerazzurri certamente non disdegnerebbero un attaccante come Vlahovic, soprattutto visto l’imminente rivoluzione offensiva che potrebbe avvenire la prossima estate. L’Inter pensa al futuro, magari con un ‘sogno Vlahovic nel cassetto’.