“Sono preoccupato”: il mondo del tennis in ansia per Nadal

C’è grande preoccupazione nel mondo del tennis per le condizioni di Rafa Nadal: non arrivano buone notizie sul maiorchino

Il mondo del tennis è in ansia. C’è grande apprensione per le condizioni di un grandissimo campione, uno dei più amati di tutti i tempi: Rafa Nadal. Il tennista ispanico è ormai da tempo fermo ai box per un infortunio che non vuole dargli tregua. Anche adesso che la stagione sul rosso, la sua preferita, è iniziata, non arrivano notizie certe su un suo possibile rientro, e in questo momento sembrerebbe a rischio anche la sua presenza al Roland Garros. Notizie che tengono “in apnea” non solo gli appassionati, ma anche gli amici e chi lo conosce più da vicino.

Sono passati diversi mesi dall’ultima apparizione nel circuito di Rafa. L’ultima volta lo abbiamo visto agli Australian Open, lo scorso 18 gennaio, messo in ginocchio in tre set da McDonald, non proprio uno dei nomi di punta dell’ATP. Da allora il suo rientro è stato più volte ipotizzato, salvo slittare di giorno in giorno, di settimana in settimana.

Una situazione che accentua le brutte sensazioni e che fa crescere, nel cuore dei tifosi, la paura che questa possa essere davvero l’ultima stagione di Nadal. Il fisico sembra infatti ormai logoro, e un suo possibile addio alle scene a questo punto non sorprenderebbe davvero nessuno, nemmeno chi in tutti questi anni lo ha accompagnato e lo ha affrontato, diventando uno dei suoi più grandi amici all’interno del circuito.

Nadal si ritira? La preoccupazione di Lopez

Tra i tanti tennisti spagnoli che nel Ventunesimo secolo hanno portato in alto la bandiera giallorossa iberica, imponendo un vero dominio spezzato solo dalle figure inarrivabili di Djokovic e Federer, c’è anche Feliciano Lopez. Per certi versi il più atipico dei grandi spagnoli del tennis, meno terraiolo ma dotato di un servizio importante e di un tocco da campione.

Per anni spalla di Rafa anche nella Davis, il tennista di Toledo in questi giorni sta per dire addio al tennis giocato, con un’ultima apparizione nell’ATP di Barcellona. Intervistato per l’occasione, oltre a descrivere le proprie emozioni, non ha potuto sottrarsi ad alcune domande sulle condizioni proprio di Nadal, che destano grande preoccupazione anche nello stesso Feliciano.

“Mi preoccupa Rafa, soprattutto come amico“, ha confessato Lopez. Le notizie in suo possesso parlando di un lavoro specifico del maiorchino per cercare di arrivare competitivo la Roland Garros, ma la sensazione è che, per un tennista abituato a vivere per la vittoria, questa situazione non sia per nulla semplice. La speranza è che possa comunque tornare in campo il prima possibile, magari già dal 1000 di Madrid, per evitare un “Federer bis”. Perché i grandi campioni meritano di ritirarsi sul campo, e non senza avere la possibilità di giocare un’ultima volta.