Sinner, ora è ufficiale: la notizia manda in visibilio i suoi tifosi. Il giovane talento altoatesino è particolarmente apprezzato dai suoi colleghi

Un presente da grande protagonista, un futuro da numero uno del mondo. E’ questo il destino che attende, secondo la stragrande maggioranza dei critici e degli addetti ai lavori, Jannik Sinner da qui ai prossimi anni. Il 21enne talento altoatesino, autore di un primo segmento di stagione di alto livello, deve solo compiere l’ultimo e definitivo salto di qualità, la conclusione di un percorso che gli consentirà di vincere grandi tornei e scalare il vertice del Ranking Atp, la classifica del circuito mondiale.

In questo momento il giovane campione azzurro è in grado di raggiungere semifinali e finali di molti tornei di alto profilo, come ha dimostrato a Indian Wells, Miami e Monte-Carlo. Quello che manca è l’ultimo passo, l’appuntamento con la vittoria. Ma nessuno dubita che questo istante possa arrivare da un momento all’altro. Critici, giornalisti, addetti ai lavori e moltissimi colleghi considerano Sinner il futuro del tennis mondiale insieme ad altri giovani talenti della sua generazione.

Anche tra le tenniste c’è chi nutre una profonda stima nei confronti del giovane campione di San Candido. Del resto non potrebbe essere altrimenti, ma in questo ambiente non si può mai dare nulla per scontato. Le dichiarazioni rilasciate dall’attuale numero uno del mondo, la giovanissima atleta polacca Iga Swiatek, fanno pensare che il nostro Sinner abbia davvero davanti a sè un futuro più che luminoso.

Nata a Varsavia nel 2001, dunque coetanea di Jannik, la Swiatek ha raggiunto il vertice del Ranking WTA al termine di una progressione fulminante che l’ha vista scalare la classifica con una rapidità sorprendente. Pur essendo diventata la numero uno al mondo non ha ancora conquistato un torneo del Grande Slam ma conta di riuscirci quanto prima. Nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, la giovane campionessa polacca ha espresso giudizi lusinghieri nei confronti del suo coetaneo Sinner.

Secondo la talentuosa numero uno del tennis femminile, il talento azzurro è destinato a compiere un percorso molto simile al suo anche se ammette di non essere ancora riuscita a conoscerlo bene. “Non ho mai passato del tempo con lui”, la candida rivelazione della Swiatek che scommette però sul suo coetaneto: “Credo che Sinner rappresenti senza dubbio il futuro del tennis maschile”. Lo speriamo tutti.