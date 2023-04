By

Il futuro della Juventus resta nebuloso. La Corte d’Appello Federale potrebbe togliere nuovamente i punti ai bianconeri

Il giudizio emesso dal Collegio di Garanzia del Coni è stato inizialmente accolto con toni trionfalistici dalla Juventus. Se non dalla società, da una buona percentuale di tifosi che alla luce della restituzione dei 15 punti di penalizzazione inflitti dalla Corte d’Appello Federale tre mesi fa hanno potuto guardare una classifica completamente diversa. La squadra di Allegri, in virtù dei punti riacquisiti, si trova catapultata al terzo posto a due soli punti dal secondo, occupato dalla Lazio di Maurizio Sarri. Ma questo è uno scenario destinato molto probabilmente a cambiare ancora.

Il verdetto del Collegio di Garanzia ha in realtà confermato la tenuta dell’impianto accusatorio della Procura Federale nei confronti del club bianconero. Le inibizioni della precedente dirigenza sono state ribadite dai giurati del Coni: questo significa che la penalizzazione inflitta alla Vecchia Signora non era affatto campata in aria e che anzi tutto lascia credere che nel nuovo processo sportivo davanti alla Corte d’Appello la Juventus possa andare incontro a una nuova penalizzazione.

La pensa così la stragrande maggioranza degli esperti di diritto sportivo secondo cui i bianconeri saranno con ogni probabilità esclusi dalle competizioni internazionali nella prossima stagione. Anche molti giornalisti che hanno seguito fin dall’inizio l’evolversi dell’inchiesta Prisma sono convinti che i bianconeri non potranno non subire nuove penalizzazioni.

La vittoria di Pirro della Juve: nuova penalizzazione in vista

Come ad esempio il giornalista de Il Fatto Quotidiano Lorenzo Vendemiale che nel corso della diretta su TvPlay ai microfoni di calciomercato.it ha fatto il punto della situazione preconizzando scenari tutt’altro che idilliaci per la Vecchia Signora. “Sento dire in giro che la Juventus abbia vinto il ricorso, ma non è affatto così. La conferma delle squalifiche dei dirigenti dimostra esattamente il contrario”.

Vendemiale non ha dubbi: la Corte d’Appello Federale penalizzerà ancora una volta la Juventus al termine del nuovo processo che quasi certamente sarà celebrato prima della fine del campionato. Il collega ha evidenziato come potrebbero ricevere un piccolo sconto rispetto ai 15 punti inflitti a gennaio, ma la sanzione sarà molto dura e impedirà alla squadra di Allegri di giocare in Europa nella prossima stagione.

Il tutto mentre all’orizzonte si staglia un altro filone dell’inchiesta promossa dalla Procura di Torino, quello della cosiddetta manovra stipendi. In questo caso i tempi della giustizia sportiva saranno più lunghi, con l’eventuale processo che non sarà celebrato prima dell’inizio della prossima estate. Per la Juventus si prospettano mesi di fuoco.