Osimhen va via, accordo trovato: lascia il Napoli

Futuro sempre più lontano da Napoli per Victor Osimhen, protagonista indiscusso della stagione degli azzurri: c’è l’accordo

L’attaccante nigeriano del Napoli, Victor Osimhen, potrebbe dire subito addio agli azzurri. Il calciomercato potrebbe così regalare un colpo di scena per il centravanti di Luciano Spalletti, pronto a fare le valigie dopo aver conquistato lo Scudetto. Mancano soltanto pochi punti per far partire i festeggiamenti con la conquista arimetica del tricolore.

Dopo 33 anni i tifosi partenopei non vedono l’ora di gioire: Victor Osimhen è stato l’autentico trascinatore mettendo a segno 21 gol in Serie A stando al primo posto della speciale classifica del capocannoniere. Il Napoli vorrebbe così programmare già la prossima stagione tra acquisti e cessioni eccellenti. Verso l’addio proprio il centravanti nigeriano, che ha già dovuto respingere l’assalto dei top club d’Europa per realizzarsi in maglia azzurra. Il Manchester United e il Bayern Monaco hanno già bussato alla porta del presidente, Aurelio De Laurentiis, che ha sempre rifiutato le super proposte da parte dei maggiori club europei. Proprio negli ultimi giorni della passata sessione estiva di calciomercato, il profilo di Osimhen è stato accostato ai Red Devils venendo inserito in uno scambio suggestivo con Cristiano Ronaldo.

Osimhen, c’è l’accordo con l’agente: è tutto fatto

Per i tifosi del Napoli furono ore interminabili, ma alla fine l’attaccante nigeriano ha optato per la sua permanenza senza dire addio in anticipo. Ora il suo futuro è sempre in bilico con un altro top club d’Europa che vorrebbe programmare in anticipo la prossima stagione. Il calciomercato potrebbe così regalare un altro colpo di scena in casa Napoli con Victor Osimhen che vorrebbe provare una nuova avventura nella sua luccicante carriera.

Dalla Francia l’esperto di calciomeracato, Santi Aouna, è tornato a parlare del futuro di Victor Osimhen: secondo il giornalista ci sarebbe già l’accordo tra il direttore sportivo del PSG, Luis Campos, e l’agente del centravanti nigeriano, Roberto Calenda. Al momento la sua destinazione preferita sarebbe quella del Bayern Monaco, che intende mettere a segno un colpo da urlo in attacco per la prossima Bundesliga. Il presidente De Laurentiis valuta lo stesso Osimhen intorno ai 150 milioni di euro dopo l’exploit decisivo in questa stagione.

In passato Osimhen è stato duramente criticamente per uno scarso controllo, ma negli ultimi mesi il suo miglioramento è visibile in mondovisione. Il PSG proverà fino alla fine a convincere l’attaccante del Napoli: il club francese sarebbe intenzionato a sostituire Messi e Neymar con un profilo di spessore.