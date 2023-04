Colpo Napoli, ecco il nuovo Pogba: l’agente parla chiaro

De Laurentiis continua a lavorare in ottica calciomercato: colpo da urlo a centrocampo, ecco il nuovo Pogba

Prime mosse di calciomercato in ottica futura per Aurelio De Laurentiis. Colpi di scena interessanti in casa partenopea per gli azzurri che vuole già programmare le prossime stagioni. Idee suggestive per allestire una rosa competitiva all’allenatore toscano Luciano Spalletti con elementi di qualità assoluta.

Il Napoli non vuole fermarsi proprio ora. Tanti profili individuati dal presidente Aurelio De Laurentiis, che si fida in maniera assoluta del ds Cristiano Giuntoli. Il numero uno della società partenopea vorrebbe così avere in casa nuovi Kim e Kvaratskhelia per sorprendere ancora una volta tutti. Nelle ultime ore è sbucato fuori il nome di un nuovo centrocampista dal futuro roseo, classe 2003. Il calciomercato azzurro è sempre molto attivo per continuare sulla stessa lunghezza d’onda di questi mesi. Una voglia immensa di arrivare fino in fondo per essere ancora protagonista negli anni futuri.

Napoli, il sogno è quello di giocare con Osimhen: la verità dell’agente

Il Napoli dovrà così trattenere i suoi migliori giocatori pensando anche a nuovi innesti di spessore. Pape Diop è un giovane centrocampista in forza allo Zulte Waregem e proprio nelle ultime settimane è arrivato l’esordio in massima serie. Una soddisfazione enorme per lui, ma sui giornali è sbucato anche il suo accostamento ai futuri campioni d’Italia.

Ai microfoni di CalcioNapoli24 l’agente del prospetto senegalese, Gerald Sagoe, ha parlato delle qualità del suo assistito evidenziando il suo temperamento nonostante la giovane età. Ha fatto il suo esordio nel massimo campionato belga da classe 2003, proveniente dall’accademy del Senegal, dove utilizzavano anche un metodo europeo. Proprio per questo motivo, Pape Diop non ha avuto problemi di ambientamento per imporsi subito in Europa. Il suo sogno è quello di giocare con Osimhen: “Sarebbe una combinazione splendida: Napoli grande piazza, sarebbe una prospettiva gradita”.

Al momento non ci sarebbero stati contatti diretti, ha poi svelato, ma in futuro potrebbe arrivare sicuramente un’apertura totale. Per modo di giocare, assomiglia al centrocampista francese della Juventus, Paul Pogba, suo vero idolo nella zona centrale del campo. Il calciomercato del Napoli continuerà a sondare il terreno per arrivare subito a giocatori giovani ma dal sicuro avvenire. Idee entusiasmanti per puntellare sempre di più la rosa a disposizione di Luciano Spalletti.