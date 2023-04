Allegri perde la testa: la vera causa del malumore

Massimiliano Allegri è ancora al centro di polemiche dopo la sconfitta contro l’Inter: furioso negli spogliatoi, attacco senza precedenti

Una stagione complicata per la Juventus con Massimiliano Allegri che ha cercato di fare meno danni possibili. In parte ci è riuscito, ma nelle ultime ore l’allenatore livornese ha attaccato tutti dopo la pesante sconfitta contro l’Inter nel match valido per l’accesso alla finale di Coppa Italia. Dopo il pari all’andata a Torino, i nerazzurri hanno superato di misura i bianconeri grazie al gol vittoria di Dimarco.

Ancora una sconfitta per Allegri, che si è recato già infuriato negli spogliatoi dopo la sfida di campionato contro il Napoli. L’allenatore livornese è stato filmato dai tifosi mentre inveiva contro la panchina azzurra: “Finalmente avete vinto uno Scudetto“. Allegri ha perso calma e pazienza dopo una stagione davvero infuocata: dal caso plusvalenze alla manovra stipendi con i 15 punti prima inflitti e poi tolti. Ma non è finita qui: a fine maggio potrebbero arrivare nuovi punti di penalizzazioni, decisivamente inferiori rispetto a quelli del passato.

Allegri, pazienza persa definitivamente: l’allenatore della Juventus senza mezze misure

Il tecnico livornese, protagonista anche di trionfi alla guida della Juventus in passato, è stato richiamato per riportare nuovi successi a Torino. Finora non ci è riuscito dovendo così recuperare tutti i propri calciatori infortunati. Non c’è stata la svolta per il momento: la Juventus dovrà così pensare ai prossimi impegni, ma il clima è davvero infuocato con Allegri che ha perso letteralmente le staffe.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, lo stesso Allegri è stato protagonista di nuovi attacchi contro i dirigenti dell’Inter, Baccin e Marotta, mentre si trovava nel sottopassaggio per andare negli spogliatoi: “Siete delle m***e ma tanto arrivate sesti”. Alla sua squadra poi si è lasciato andare ad un nuovo sfogo: “Dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato, non dobbiamo mandarli in Champions”. Un momento particolare per la Juventus, che dovrà anche scendere in campo nella doppia sfida di semifinale di Europa League contro il Siviglia.

Sarà un mese di maggio ricco di novità tra dinamiche calcistiche e i vari processi in Tribunale in cui è coinvolta da tempo. Una furia totale per l’allenatore livornese, che non sta vivendo giorni tranquilli alla guida della compagine bianconera. Con Beppe Marotta ha avuto anche un rapporto importante proprio ai tempi passati in casa Juventus. Momento delicato con l’allenatore toscano che non riesce a dare la sua impronta sul gioco: scelte alquanto discutibili che hanno mandato in tilt anche i tifosi bianconeri che non sono più felici. Ora l’obiettivo è quello di centrare la prossima Champions League: in caso contrario, arriverebbero un vero e proprio tsunami anche a livello sportivo.