Clamorose e inopportune dichiarazioni rischiano di destabilizzare il clima all’interno del team favorito per la conquista del mondiale di Formula 1

Dopo appena tre gare dall’inizio della stagione di Formula 1 il destino del mondiale sembra già scritto con la Red Bull che ha indossato i panni della scuderia cannibale capace di dominare in lungo e in largo rispetto a una concorrenza che tutto sembra fuorchè in grado di contrastarla. Il favorito d’obbligo di questa edizione 2023 è colui che ha vinto le ultime due, l’olandese Max Verstappen. Il 25enne oranje è già al comando della classifica piloti co un vantaggio abissale su presunti competitors. L’unico in grado di insidiarlo da vicino è il suo compagno di squadra, Sergio Perez.

Il 33enne pilota messicano ha iniziato la stagione alla grande con una vittoria e due secondi posti che lo tengono nella scia del compagno di squadra. Ma a quanto pare sembra proprio che la Red Bull consideri Perez poco più che uno scudiero dell’olandese di origine belga. Verstappen, reduce da due trionfi consecutivi, ha tutta l’intenzione di mettere a segno il tris e non ha intenzione di cedere lo scettro all’ingombrante messicano.

Anzi, è proprio il team di Milton Keynes ad alimentare le ambizioni di Verstappen a scapito di Perez, cercando in tutti i modi favorire il primo rispetto al secondo. L’ultima conferma di quello che inizialmente sembrava solo un sospetto è arrivata dalle dichiarazioni del super consulente del team anglo-austriaco, l’anziano manager Helmut Marko.

Terremoto in Formula 1: “Vogliamo favorire Verstappen”. Tifosi completamente spiazzati

Non era un mistero che Marko nutrisse una chiara predilezione per quello che tutti nell’ambiente considerano il suo pupillo, ma una sua frase lapidaria ha messo il timbro dell’ufficialità allo ‘status quo’. “Uno dei miei ultimi obiettivi professionali è riuscire ad aiutare Max Verstappen a far suo il terzo titolo mondiale. Non ho altre motivazioni particolari”. Una doccia fredda per Sergio Perez e la pietra tombale sulle sue ambizioni.

Viene logico immaginare che nel prosieguo della stagione la scuderia di Milton Keynes farà di tutto per favorire Verstappen ostacolando in qualsiasi modo la voglia di Perez di misurarsi ad armi pari con l’olandese. Il mondiale 2023 sembra a tutti gli effetti avere già un padrone: più che una competizione, una riserva di caccia per il bi campione del mondo in carica. Al 33enne messicano non resterà fare altro che impegnarsi allo spasimo per mettere i bastoni tra le ruote ai suoi ‘nemici’ interni.