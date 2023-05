Lascia la Juventus: 50 milioni di euro

In estate ci sarà una vera e propria rivoluzione in casa Juventus: può lasciare i bianconeri, assalto da 50 milioni

La stagione della Juventus è (quasi) completamente da dimenticare: si può svoltare soltnato in caso di finale di Europa League e qualificazione alla prossima Champions League. Massimiliano Allegri ci sta provando fino alla fine per arrivare così ad essere sempre protagonista, ma alcuni calciatori non hanno reso come sperava. Tanti big potrebbero fare subito le valigie con la rivoluzione in estate.

I tanti infortuni hanno condizionato la stagione della Juventus: su tutti quelli di Chiesa e di Pogba, che ha apparso pimpante nell’ultima sfida di campionato contro il Lecce. Allegri cercherà di rimetterli in condizioni per le ultime cinque giornate di Serie A per collezionare un traguardo inaspettato fino a poche settimane fa. Ma attenzione sempre ai vari casi in Tribunale, come quello delle plusvalenze e della manovra stipendi: in arrivo nuovi punti di penalizzazione in classifica.

Il calciomercato della Juventus potrebbe così rimettere subito tutto in discussione: l’attaccante serbo Dusan Vlahovic, in gol contro il Lecce, è apparso fuori fase per buona parte della stagione soffrendo tanto per il solito problema di pubalgia. Il mese di maggio sarà decisivo per quanto riguarda cessioni eccellenti in casa bianconera.

Juventus, Bremer può fare subito le valigie: assalto dalla Premier

Stagione a due volti per il difensore brasiliano Bremer, che è arrivato dal Torino nella passata sessione estiva di calciomercato. L’Inter era stata vicinissima al suo acquisto, ma la società bianconera ha avuto la meglio con un’offerta importante intorno ai 50 milioni di euro.

Come svelato dal portale TeamTalk, il Tottenham vorrebbe allestire una rosa super competitiva dimenticando il fallimento di questa stagione. Prima Conte, poi Stellini non sono riusciti ad incidere più di tanto: ora gli Spurs pensano ad un colpo in casa Juventus. In difesa potrebbe arrivare così il centrale brasiliano, Gleison Bremer, che ha realizzato 3 gol e collezionato un assist vincente. La Juventus difficilmente lo lascerà partire, ma in caso di offerta sui 50 milioni di euro il difensore bianconero potrebbe fare subito le valigie. La Premier League è il sogno nel cassetto andando così a competere con i migliori giocatori del mondo.

Novità importanti in casa Juventus con le prime indiscrezioni di mercato davvero allettanti: in estate è sempre pronta la rivoluzione bianconera, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League.