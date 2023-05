Il Capolavoro di De Laurentiis, dalla Serie C allo Scudetto

Il 19 giugno 2005, il Napoli di De Laurentiis allenato dal friulano Edy Reja perdeva la finale playoff di Serie C1. Gli Azzurri dovettero cedere 2-1 contro i rivali campani dell’Avellino. Una delusione, uno smacco che la squadra partenopea superò velocemente. Infatti, l’anno successivo De Laurentiis rivoluzionò la rosa che con Reja ancora alla guida trovò la promozione in Serie B.

4 maggio 2023, il Napoli di Aurelio De Laurentiis alla Dacia Arena di Udine, in Friuli, pareggia e vince il 3° Scudetto della sua storia. Uno Scudetto arrivato dopo una rivoluzione della rosa, proprio come in quell’estate del 2005, confermando il tecnico a cui nel finale della stagione precedente era sfuggita la possibilità di giocarsi il titolo.

LA RISALITA DEL NAPOLI

Dalla stagione 2005/06 dunque cominciò la vera risalita del Napoli Aurelio De Laurentiis. Gli azzurri ottennero la doppia promozione tornando in Serie A nel giro di poche stagioni dall’arrivo del produttore cinematografico. L’approdo nella massima serie non è stato facile, ma il Napoli è oggi la squadra italiana con la striscia di piazzamenti europei più lunga. Dal suo ritorno in A nel 2007/08, il Napoli ha mancato la qualificazione alle Coppe solo durante la stagione 2008/09. Nel frattempo il Napoli ha vinto tre volte la Coppa Italia e una volta la Supercoppa Italiana, rimpinguando la sua bacheca trofei. Successi e imprese con cui il Napoli si è preso un posto tra le grandi del campionato. E ora, di diritto, entra nel novero delle big avendo legittimato la gestione di De Laurentiis con uno Scudetto.

DE LAURENTIIS E I COLLABORATORI GIUSTI

Il presidente del Napoli ha avuto il merito, in questi 19 anni di Presidenza, di saper scegliere i collaboratori più stretti. Da Marino a Giuntoli, passando per Bigon, il braccio destro Chiavelli e tanti altri. Un gruppo di lavoro che ha bucato solo poche scelte. Clamorosa, infatti, la capacità del Napoli di individuare sempre il centravanti giusto. Grandi attaccanti che hanno segnato la storia del Napoli in maniera indelebile. Come Dries Mertens, diventato centravanti grazie all’intuizione di Maurizio Sarri, che ha stabilito il record di reti nella storia del Napoli, mancando lo scudetto per pochissimo. Ma, guardando proprio gli allenatori, l’intuizione Sarri nasce proprio da Aurelio De Laurentiis. Il Presidente decise in una notte di inizio estate di dare le chiavi del suo Napoli al tecnico toscano, aprendo un triennio che è stato il preludio a questo fantastico Scudetto. Fino a Luciano Spalletti, altra grande scelta del Presidente, che ha così riscritto la storia del club.