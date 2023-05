Il sogno diventa realtà: torna in Formula 1 uno dei piloti più amati

Sono moltissimi i tifosi che stavano attendendo il suo annuncio: guardate chi potrebbe tornare presto in Formula 1

La Formula 1, dopo tanta attesa, è tornata a far emozionare gli appassionati di tutto il mondo da diverse settimane. In totale di gare ce ne sono state cinque, tutte bellissime, anche se pare sia chiaro che l’egemonia Red Bull non sia ancora terminata. Anzi, i risultati vanno verso un testa a testa finale per il Mondiale tra Verstappen e Perez, ma è ancora presto per capire cos’altro accadrà.

La Ferrari e la Mercedes non hanno certo intenzione di far restare i propri piloti a zero vittorie, sperando entrambe che dall’Emilia-Romagna possano arrivare buone notizie. Inoltre, c’è quella novità data dalla Aston Martin che sta facendo brillare gli occhi a chi guarda con interesse alla F1.

Un quadro stagionale che passa poi anche dai piloti meno noti e dalle scuderie meno competitive, senza dimenticare le tematiche legate al mercato motoristico del domani. Un pilota potrebbe fare ritorno in Formula 1.

Torna in Formula 1, ultim’ora clamorosa: Ricciardo e quell’aria di ritorno

Ci sono anche gli esordienti, quest’anno ben tre, a destare ovviamente tanto interesse tra addetti ai lavori e spettatori. Tutti curiosi di capire se il trio formato da Sargeant, De Vries e Piastri, meriti effettivamente un palcoscenico così grande. Per adesso, soltanto Piastri, 22 anni, avrebbe fatto leggermente bene, ma per loro c’è tempo.

Tempo che invece sembrava scaduto per un altro grande protagonista degli ultimi anni della Formula 1, ma che invece potrebbe tornare utile al protagonista stesso. Un pilota molto amato da tutto il movimento, Daniel Ricciardo, sta al momento scaldando i motori, facendo da terzo pilota in Red Bull. Dopo due anni, la McLaren ha ringraziato l’australiano e lo ha mandato a casa, ma il trentatreenne è ambizioso.

In una recente intervista ad ESPN, il classe ’89 ha svelato una cosa che farà molto piacere ai suoi fan. Ovvero che presto tornerà già in pista. Grazie alla scuderia dei tori, a luglio dopo la gara di Silverstone, potrà guidare la RB19 per un test Pirelli. Naturalmente poi, l’australiano ha ammesso di essere entusiasta per poter guidare una vettura così veloce.

Ma non è tutto, infatti proprio Ricciardo svela che qualcosa per l’anno prossimo si starebbe muovendo: “Adesso spero di tornare in griglia per l’anno prossimo”, spiega l’ex della McLaren che ammette che ci sarebbero ancora alcune trattative in sospeso. Qualcosina quindi, nel mercato dei piloti si starebbe già muovendo, ma è difficile individuare le squadre che si sarebbero già mosse per chiedergli informazioni sul contratto. Sicuramente, qualche indiscrezione verrà fuori nei prossimi mesi.