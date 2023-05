MotoGP, l’annuncio tanto atteso è arrivato: stavolta è tutto vero

E’ arrivato un importante verdetto in MotoGP. Stavolta è tutto vero. Cambia tutto in vista della prossima Gara

MotoGP pronta al ritorno in pista dopo un weekend di pausa. La classe regina del Motomondiale sarà di scena tra il 12 e il 14 maggio sullo storico circuito di Le Mans, in Francia.

Si riparte con Pecco Bagnaia saldamente in testa alla classifica generale con 87 punti, ventidue in più di Marco Bezzecchi secondo, a sua volta distanziato di tre lunghezze da Brad Binder su KTM.

Dopo la scivolata che gli è costata la vittoria a Austin quando era al comando della Gara con ampio margine sui rivali, Bagnaia si è rifatto a Jerez con una vittoria in rimonta che ha certificato ulteriormente il predominio di una Ducati che, alla stregua di quanto sta avvenendo con la Red Bull in Formula 1, per rendimento è nettamente superiore ai marchi rivali.

Yamaha e Honda sono in grande difficoltà in questo inizio di Mondiale. La M1 della casa di Iwata ha dimostrato di non avere il passo della Ducati e le lamentele di Quartararo sul passo gara lo confermano. Peggio sta facendo la Honda con Joan Mir che non riesce a trovare il giusto feeling con la moto e Marquez assente da Portimao.

MotoGP, l’annuncio è finalmente arrivato

Finalmente a Le Mans, il team nipponico potrà riavere a disposizione Marc Marquez. L’annuncio è arrivato mercoledì 10 maggio con un comunicato ufficiale nel quale l’ex campione del mondo, oltre ad annunciare il rientro nel prossimo weekend, ha voluto ringraziare i medici che l’hanno curato nei due mesi di assenza.

Marquez – lo ricordiamo – si è procurato una lesione alla mano nella primo GP della stagione a Portimao. Immediatamente dopo la partenza, il pilota della Honda ha travolto il collega Miguel Oliveira. Nella collisione, Marc ha rimediato una frattura poi curata con un’operazione e il successivo percorso riabilitativo che si è rivelato più lungo del previsto.

Marquez rientrerà a Le Mans con un’altra buona notizia. E’ stata infatti cancellata la penalizzazione con doppio long lap penalty da scontare in gara con la quale il pilota iberico era stato sanzionato in seguito al citato incidente di Portimao. La Corte d’Appello FIM ha deciso che Marquez avrebbe dovuto scontare la penalità nel primo GP successivo a quello di Portogallo ovvero in Argentina, evento cui Marc non ha preso parte in quanto infortunato.

Con soli 6 punti in classifica e quattro Gran Premi saltati, Marquez ha davvero poco chance di ambire al Mondiale. In Gara, tuttavia, sarà sempre un rivale temibilissimo per tutti.