Calciomercato: arriva Dani Olmo per 35 milioni

Occasione da non sprecare: l’attaccante spagnolo del Lipsia, Dani Olmo, è pronto a dire addio al club tedesco. Ecco dove giocherà

Il calciomercato sta regalando già le prime idee in vista della prossima sessione estiva. Dani Olmo è uno dei giocatori più apprezzati del panorama internazionale con la sua valutazione che si aggira intorno ai 35 milioni di euro.

Tanti club d’Europa si sarebbero già mossi per chiedere informazioni al club tedesco, che ha provato a blindarlo a più riprese. La sua decisione è già stata presa: in estate arriverà il suo addio per provare nuove avventure in altri top campionati d’Europa. Dani Olmo è stato anche protagonista con la maglia della Nazionale spagnola con la delusione cocente in Qatar. Ora il suo futuro sarà lontano dalla Germania per sposare un progetto altamente conveniente in vista delle prossime stagione da vivere intensamente. La sua esperienza accumulata nel corso di questi anni l’ha portato a consacrarsi a livello internazionale: così il suo futuro sarà più chiaro a partire dalle prossime settimane. In estate è già previsto l’addio, un anno prima della fine del suo contratto con il Lipsia.

Calciomercato, colpo Dani Olmo: l’idea anche in Serie A

Il suo profilo è davvero molto interessante e potrebbe essere acquistato a prezzo di sconto. Dani Olmo sarebbe propenso anche a valutare la destinazione Italia visto che è stato molto vicino al suo trasferimento in Serie A.

Il talentuoso attaccante del Lipsia, Dani Olmo, potrebbe subito dire addio al club tedesco. Accostato anche alle big di Serie A, in particolar modo al Milan, lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel giugno 2024 e così non rinnoverà dopo le numerose proposte del Lipsia. Si è messo in luce nei primi anni di carriera con la maglia della Dinamo Zagabria, diventando così un oggetto pregiato per il mercato.

In estate potrebbe dire subito addio con il Barcellona, club che l’ha visto crescere, pronto a fiondarsi per regalare un nuovo innesto di qualità a Xavi. Sulle sue tracce ci sarebbero anche Real Madrid e Bayern Monaco con la sua valutazione che si aggira intorno ai 35 milioni di euro. Un’occasione importante sul fronte calciomercato con le big d’Italia, tra cui Milan e Juventus, pronte ad avere la meglio in vista della prossima stagione. Una mossa da non sottovalutare anche in ottica italiane per allestire rose sempre più competitive.