Juventus, lo stanno prendendo dal Benfica: firma ad un passo

La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato: ora lo stanno acquistando dal Benfica, firma imminente

Tutto cambia rapidamente nel mondo del calcio: proprio in queste ore lo stanno prelevando dal Benfica per un colpo da urlo in vista della prossima stagione. L’annuncio è arrivato dall’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, che ha rivelato le novità sul suo profilo Twitter.

Il calciomercato sta regalando già i primi colpi suggestivi: la Juventus è sempre molto attiva per allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione, ma attenzione alla concorrenza agguerita delle big d’Europa. L’affare si farà in tempi brevi con la firma sul contratto immediata: lascerà il Benfica, ma ha scelto la sua nuova squadra. In questa stagione tanti prospetti si sono messi in luce in Portogallo: Joao Mario è tornato ad essere protagonista come un centrocampista universale dopo gli anni orribili all’Inter.

Colpo dal Benfica, firma imminente: ecco Grimaldo

Fin dal suo arrivo in Portogallo, il talentuoso terzino spagnolo ha messo a segno gol importanti con la maglia del Benfica diventando uno dei migliori nel suo ruolo. Una spina costante nel fianco degli avversari con tante big d’Europa che si sono mosse per acquistarlo.

Ora riesce anche ad essere decisivo quando s’accentra, ma non ha voluto rinnovare il suo contratto con il Benfica. Il suo contratto è in scadenza tra un mese, ma è arrivato già l’accordo per la prossima stagione. Come svelato dall’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, il Bayer Leverkusen dovrebbe ingaggiare Alejandro Grimaldo a parametro zero dal Benfica: l’affare si avvia alla chiusura. L’accord è totale e i contratti verranno firmati molto presto con i test medici già terminati: le voci di un suo passaggio al Barcellona sono assolutamente falsi. Grimaldo è stato accostato alle big della Serie A, in particolar modo alla Juventus che aveva l’urgenza di acquistare giocatori sulla corsia mancina. Un colpo importante per il Bayer Leverkusen che ha anticipato la concorrenza delle altre big d’Europa con un innesto di spessore a parametro zero.

Grimaldo può vantare un passato nella cantera del Barcellona dove è approdato nel 2012. All’età di 15 anni è sbarcato anche in Segunda Division diventando protagonista con il Barcellona B, ma è il Benfica a puntarci sborsando un milione e mezzo di euro per acquistarlo dal club blaugrana. Lo stesso Barcellona ha provato a riportarlo a ‘casa’ senza successo: ora volerà in Germania per una nuova avventura suggestiva della sua carriera.