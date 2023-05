Esonero Pioli, la scelta sul sostituto è già fatta: Cardinale non ha dubbi

Il Milan a fine anno probabilmente si separerà definitivamente da Stefano Pioli e Gerry Cardinale ha già scelto il suo sostituto

La stagione del Milan è molto al di sotto delle aspettative del club. Pessime sconfitte in Supercoppa e Coppa Italia, gravi difficoltà in campionato, a fronte di un comunque ottimo percorso in Champions League. Qualche mese fa, la società ha scelto di rinnovare il contratto di Stefano Pioli fino al 30 giugno 2025. Una scelta che potrebbe gravare sulle casse del club, visto che a fine stagione probabilmente sarà addio. Per quanto Pioli sia stato l’allenatore dello Scudetto dello scorso anno, Cardinale non è soddisfatto del suo lavoro.

Non solo a livello di risultati, ma anche di prestazioni e gestione della rosa. Il Milan non ha valorizzato gli acquisti della scorsa estate. Pochissime chance per Vranckx e Adli, mentre Origi e De Ketelaere sono delle vere e proprie seconde linee da tirar fuori solo quando c’è da fare turnover. E quando mancano quegli elementi top della rosa, come Theo Hernandez, Rafael Leao e Giroud, la sofferenza dei rossoneri raggiunge livelli altissimi contro qualsiasi avversario.

Cardinale vorrebbe cambiare guida tecnica e il prescelto sembra essere Antonio Conte. L’allenatore salentino è attualmente libero dopo la sua drammatica esperienza al Tottenham.

Milan, Cardinale vuole esonerare Pioli: già scelto Conte

La sua scelta, Cardinale in fondo l’ha già fatta. A fine stagione sarà addio con Stefano Pioli, nonostante abbia ancora due anni di contratto. E il sostituto sarà con molta probabilità, Antonio Conte. Il proprietario di RedBird apprezza molto le qualità del tecnico salentino, che ha lasciato il Tottenham sbattendo la porta e non vede l’ora di tornare in Italia e allenare in Serie A. Per Conte sarebbe la terza esperienza nelle big 3 del calcio italiano, dopo aver vinto sulle panchine di Juventus e Inter.

Il Milan vuole tornare a trionfare in Italia ed essere sempre più competitivo in Europa. Cardinale apprezza molto Conte, ha avuto modo anche di vederlo da vicino quando i rossoneri hanno battuto il ‘suo’ Tottenham a San Siro. I rumors su un avvicendamento in panchina sono sempre più frequenti. Conte nel corso della sua carriera ha dimostrato anche di valorizzare al massimo i giocatori che gli sono stati presi dal club.

E i rossoneri in questa stagione hanno già dimostrato di poter giocare con la difesa a tre, con l’impiego di Malick Thiaw e Pierre Kalulu come braccetti difensivi. Anche se è chiaro che il Milan dovrà investire sul mercato.