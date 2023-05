Ricordate ‘The Last Dance’? Sta per arrivare un’altra sorpresa

Gli appassionati di basket e di sport in generale, saranno contentissimi. ‘The Last Dance’ avrà un gemello, ecco cosa ci aspetta

Certamente, chi ha puntato forte sul contenuto ‘The Last Dance’, si aspettava che il seguito sarebbe stato davvero forte. Inizialmente, il titolo potrebbe portare a qualsiasi conclusione, ma bastava informarsi per sapere che il famoso “Ultimo ballo” era riferito ad uno dei più forti cestisti di tutti i tempi: Michael Jordan.

Va da sé che l’ex 23 dei Chicago Bulls, ha una storia che non interessa solo gli appassionati di basket e così, presto il contenuto è diventato imperdibile per tantissimi utenti che hanno avuto la possibilità di accedere ad un profilo Netflix. Certamente, i più felici della nascita del progetto, sono però stati gli amanti della pallacanestro, che chissà, forse avranno immaginato un seguito della serie.

LeBron come Jordan: regalo ai tifosi, in arrivo

Quanto meno, hanno sperato in una bellezza simile, ed ecco che probabilmente verranno proprio a breve, accontentati. Non sappiamo ancora se la serie che verrà avrà lo stesso titolo, concentrandosi su un nuovo capitolo, o sarà un film a sé, ma da quanto ha fatto sapere ai media, il commentatore radiofonico dei Lakers, John Ireland, chi ha lavorato a ‘The Last Dance’, sta seguendo in questa stagione, LeBron James.

Altro pezzo pregiato della NBA, il classe ’84 di Akron avrà di certo una storia da raccontare, quanto meno all’interno dello sport, anche se sappiamo che non c’è solo quello. Però, se solo volessimo parlare di NBA, eccoci di fronte ad un giocatore che ha vinto quattro anelli con ben tre squadre. Solo agli Heat sono stati due, poi uno con i Cavs ed uno con i LA Lakers, dove però sta combattendo per vincere, anche quest’anno.

Insomma, un vero e proprio regalo per gli amanti dello sport e delle storie di vita dei loro beniamini. Andy Thompson, che ha girato ‘The Last Dance’, starebbe già raccogliendo immagini ed anche informazioni su LeBron James. La speranza degli amanti della palla a spicchi, ora che la notizia è trapelata, è che il nuovo titolo sul cestista dei Lakers possa uscire presto, ma non è detto che accadrà.

Almeno per ora non è atteso nessun ultimo ballo da parte del fortissimo King James. Il cestista alto 206 cm, non solo è ancora in grado di fare la differenza, ma ha espresso più volte la volontà di attendere di poter giocare insieme o contro suo figlio, per poi lasciare appagato la NBA. Almeno da giocatore. E Bronny per adesso, ha solo 18 anni.