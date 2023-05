Serataccia Juventus, -10 in classifica e KO 4-1 ad Empoli

La Juventus vive la sua serata più nera, i bianconeri hanno perso 4-1 ad Empoli e mezz’ora prima della gara è arrivata la nuova penalizzazione di 10 punti. La squadra piemontese ha dovuto fare i conti con il contraccolpo psicologico della penalizzazione. Il KO al Castellani fa perdere quasi certamente ai bianconeri la possibilità di accedere alla prossima Champions League. Di contro, l’Empoli festeggia una salvezza molto importante per il futuro della società.

Una serata che completa una settimana davvero da incubo in cui la Juventus aveva già dovuto mandar giù il boccone amaro dell’eliminazione dall’Europa League.

L’EMPOLI SCHIANTA LA JUVENTUS

Pronti, via, la Juventus parte bene crea qualche buona occasione, compresa una traversa colpita da Milik. Poi l’inizio della serata nera della Juventus, al 17′ fallo di Milik su Cambiaghi e rigore per l’Empoli. Dal dischetto, Caputo non sbaglia, 1-0. La Vecchia Signora è tramortita e l’Empoli ne approfitta. Tre minuti dopo il vantaggio azzurro, su un angolo di Fazzini, la palla finisce sui piedi di Luperto che trova il 2-0.

La Juventus ha una reazione fortuita immediatamente dopo il raddoppio dei toscani, Bremer però sbaglia da pochi passi dalla porta dell’Empoli difesa da Vicario. La seconda metà del primo tempo scivola via senza particolari emozioni.

Nella seconda frazione, Allegri prova a mischiare le carte, dentro Chiesa per un Barbieri in difficoltà. Ma l’Empoli colpisce subito, Alex Sandro perde un pallone sanguinoso sulla trequarti, la palla arriva a Caputo che con uno tocco morbido batte Szczesny: 3-0.

Allegri prova ancora a cambiare le cose, dentro Di Maria e Kean, ma la Juve non crea quasi nulla. Chiesa dà brio alla manovra ma è evidente la difficoltà nel reagire della Juventus. Il numero 7 trova il gol del 3-1 al minuto 85, ma al 93′ in pieno recupero l’ennesimo sciagurato errore nella retroguardia manda in porta Piccoli per il 4-1 finale.

Notte fonda in casa Juventus, penalizzata e sconfitta.

IL RICALCOLO DELLA SANZIONE ALLA JUVENTUS

A poco è servito il ricorso della Juventus al Collegio di Garanzia del CONI. Il rinvio alla CAF ha sentenziato un nuovo -10 che tiene la Juventus lontana dalla Champions League, e sicuramente fuori dopo il KO di Empoli. Una penalizzazione che la Juventus non accetta, e lo fa presente in un comunicato pubblicato prima del calcio d’inizio della gara. Una penalizzazione che ancora una volta va di molto oltre le pene comminate in passato per fattispecie simili. Una deduzione di punti a due giornate dalla fine che falsa la competizione del campionato 22/23, la cui classifica è cambiata almeno tre volte. Lo dice anche José Mourinho, al termine di Roma-Salernitama delle 18.30: “Questa penalizzazione è uno scherzo. Viene falsata la regolarità di un campionato“. Insomma, una figuraccia, l’ennesima del sistema calcio italiano. E a farne le spese sono la Juventus e i suoi milio di tifosi in Italia e nel mondo.