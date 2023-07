Inter, il mercato si complica sulle uscite: sconto per Brozovic, attesa per Onana

L’Inter continua a lavorare alacremente sul mercato. Per i nerazzurri doveva essere in estate di assestamento con cessioni meno dolorose, ma al momento la situazione è complicata. Infatti, i nerazzurri devono completare l’attacco e rinforzare il centrocampo ma devono fare i conti con le situazioni di Brozovic e Onana, non così “semplici” come sperato.

L’INTER CONCEDE LO SCONTO PER BROZOVIC

Nonostante le visite medice inizialmente bloccate e le parole dell’AD Beppe Marotta, Marcelo Brozovic è pronto a trasferirsi all’Al-Nassr. Il centrocampista croato aveva accettato dopo il rilancio a 25/26 milioni a stagione l’offerta saudita. Tuttavia, dopo aver rivisto al rialzo l’offerta contrattuale al giocatore, il club arabo ha nuovamente abbassato da 23 a meno di 15 milioni l’offerta per il cartellino del croato. Alla fine l’Inter, per incassare soldi utili alla trattativa Frattesi, ha deciso di concedere uno sconto sui 23 precedentemente pattuiti. Saranno quindi 18 i milioni che il club in cui gioca CR7 sborserà per accaparrarsi Epic Brozo.

ABBASTANZA PER FRATTESI?

L’obiettivo numero uno per il centrocampo dell’Inter è Davide Frattesi. Il suo valore secondo il Sassuolo si aggira tra i 35 e i 40 milioni di euro. Cifra piuttosto alta per cui l’Inter aveva messo in conto di dove vendere qualcuno o qualcosa ed inventare. Ecco dunque che Beppe Marotta e Piero Ausilio si sono mossi trovando prima l’accordo col calciatore e poi un accordo di massima col Sassuolo per oltre 20 milioni più il cartellino di Mulattieri. Tuttavia, la parte in denaro ad oggi è un problema per l’Inter che contava di incassare 23 dalla cessione di Brozovic. Un ostacolo per l’Inter, che potrà superarlo solo convincendo il Sassuolo ad abbassare leggermente le sorprese.

La mossa di chiedere uno sconto al Sassuolo, nonostante il gradimento di Frattesi per l’Inter, potrebbe rivelarsi un problema. Sul calciatore romano ci sono diverse squadre, compresa la Roma che potrebbe presto tornare alla carica per il suo ex prodotto del vivaio. Insomma, intrighi di difficile ricostruzione.

INTER, ATTESA ANCHE L’OFFERTA PER ONANA

Nelle prossime ore, comunque, l’Inter dovrebbe ricevere anche una importante proposta dal Manchester United per Onana. Il portiere, arrivato a 0, potrebbe rivelarsi una enorme plusvalenza perché i nerazzurri chiedono almeno 50, se non 60 milioni di euro. Una richiesta che da quel filtra, nemmeno il ricco United sarebbe intenzionato a soddisfare. Ecco perché l’Inter dovrà fare scelte di mercato diverse. In alternative, potrebbe accettare un’offerta al ribasso, di fatto annullando parte del progetto cessioni e reinvestimento.

E SENZA ONANA?

Negli ultimi giorni, l’Inter ha iniziato a guardarsi attorno. Mentre Handanovic dovrebbe sempre far parte della rosa nerazzurra, il titolare, Andrè Onana potrebbe salutare. L’Inter quindi potrà scegliere tra diversi profili. Il nome più “vicino” è quello di Anatoliy Trubin, ma l’Inter valuta anche altri profili. Un sondaggio, secondo quanto riportato da Sportitalia e confermato da Pedullà, è stato fatto con l’Atalanta per Carnesecchi, destinato a difendere i pali nerazzurri scavalcando Musso. Difficile dire ad oggi chi potrebbe essere il sostituto di Onana.