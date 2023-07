Hojlund, pronto l’assalto del Manchester United: poi parola alla Dea

La Serie A incanta il Manchester United. La lente d’ingrandimento dei Red Devils è puntata sullo stivale ormai da settimane, con il colpo Onana verosimilmente in dirittura d’arrivo, il club di Ten Hag torna a porre l’attenzione su Rasmus Hojlund, prima vera scelta del club inglese per il reparto offensivo.

Hojlund, garanzia per il futuro

Un profilo giovane e di prospettiva, ma che al contempo vanta uno spessore tecnico non indifferente.

Alla sua prima stagione in Italia l’attaccante danese ha incanto anche gli spettatori più scettici. Ottenere rapidamente la fiducia di Gasperini è stato sicuramente il primo determinante passo verso il successo. Motivo per il quale la maglia da titolare non si è fatta attendere, complice anche l’annata poco fortunata di Zapata e Muriel. Il tecnico nerazzurro ha impiegato in campo l’ex Sturm Graz in ben 34 partite (Serie A e Coppa Italia), che lo stesso è stato capace di impreziosire con 10 reti e 4 assist.

Numeri che non passano inosservati tra le big italiane ed Europee. Con l’avvio del mercato estivo i primi a bussare alla porta della Dea sono stati gli inglesi, adesso in pole, ma rimanendo nei paraggi anche l’Inter ha mostrato interesse per il danese; così come la Juventus.

Il Manchester United prepara l’offerta, l’Atalanta attende

L’Atalanta non è minimamente intenzionata a fare sconti per il suo gioiellino classe 2003, arrivato appena la scorsa estate per 17 milioni di euro. In casa Dea si parte da una base fissa di almeno 60 milioni più bonus e il Manchester United potrebbe avvicinarsi alla cifra richiesta. Il club inglese verosimilmente prepara un’offerta che si aggira intorno ai 53–55 milioni, che considerando i bonus potrebbero toccare quota 60.

Percassi è stato più che chiaro, le intenzioni del club sarebbero quelle di trattenere i big, ma a condizione che essi stessi siano soddisfatti. Vero è che il giovane Hojlund in quel di Bergamo si trovi bene, ma in maniera neanche troppo velata ha palesato la sua volontà nel cogliere l’opportunità che arriva da oltremanica.