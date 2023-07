Colpo di scena Hamilton, tutto deciso: cosa farà l’anno prossimo

Lewis Hamilton ha deciso cosa farà nella prossima stagione, scegliendo la scuderia per il suo rilancio in Formula 1

Lewis Hamilton non si arrende ed è ancora determinato e vorrebbe chiudere la sua avventura motoristica conquistando l’ottavo titolo personale da campione del mondo. Per farlo ha bisogno di una macchina competitiva, come quella che potrebbe avere in dote nel 2024.

L’ultimo Gran Premio di Ungheria ha confermato i problemi di tante scuderie e dei piloti, che soffrono nel lottare per le retrovie. Il quarto posto conquistato da Lewis Hamilton ne è un esempio, l’inglese non vive un campionato di eccellenze, quanto di grandi sofferenze nel distacco con Max Verstappen.

39 secondi di differenza nell’ultimo gp e una distanza abissale in campionato rimandano il discorso della competitività alla prossima stagione. Hamilton vuole tornare al massimo, vorrebbe chiudere la carriera da campione del mondo e ha scelto la scuderia giusta per provarci.

Hamilton sta firmando, dove guiderà nel 2024

Il pilota inglese è stato sempre molto diretto, la Mercedes spesso è stata messa sotto accusa. Gli errori della scuderia sono stati abbastanza evidenti, la macchina non gira più come un tempo e il distacco su pista lo conferma. Così, arrivati alla scadenza fissata nel dicembre prossimo, c’è ora la scelta definitiva di Hamilton per il futuro, annunciando quale sarà la sua prossima macchina per il campionato 2024. E, a sorpresa, quanto rivelato spiazza tutti: Hamilton rimarrà in Mercedes.

Il pilota inglese ha confermato l’intenzione di puntare ancora sulla scuderia, il desiderio di tornare grandi è reciproco, c’è la voglia di proseguire nella prossima stagione con nuove ambizioni. Il pilota ha confermato, come riporta Formula Passion, che gli avvocati sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli per il contratto, l’inglese è pronto a legarsi nuovamente al team, che di certo non vorrà sfigurare nei riguardi di una Red Bull che ha cannibalizzato o quasi la Formula 1.

Nuova macchina, nuovo progetto ma… vecchio Hamilton, per la voglia di non mollare. Il pilota inglese cerca soddisfazioni, non vince una gara da ottobre del 2021: un’eternità per chi, come lui, è stato sempre protagonista nel mondo dei motori. Sette titoli iridati conquistati e una classe innata per l’inglese, che solo Verstappen è riuscito a mettere a freno. Se questa stagione ormai è già assegnata, ci sarà grande curiosità per il 2024 nel rivedere Hamilton lottare ad armi pari contro il team austro-inglese.