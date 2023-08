Lazio: Rovella nuovo asso nella manica per Sarri

Nuova linfa in casa Lazio. Il mercato fa sorridere Maurizio Sarri ma le caselle mancanti non sono state ancora tutte spuntate e il tecnico attende delle certezze all’alba dell’ormai imminente esordio stagionale.

Certezze che potrebbero arrivare con il doppio colpo Pellegrini-Rovella. L’accordo con la Juventus è già stato raggiunto. L’esterno, che ben conosce la Lazio, farebbe ritorno in biancocelste per 4 milioni di euro; 17 invece sono i milioni imposti dalla Vecchia Signora come obbligo di riscatto per Rovella.

Rovella, pronte le chiavi della regia della Lazio

Da un lato un pupillo di Sarri, dall’altro un investimento per il centrocampo del futuro.

I capitolini puntano Rovella in attesa che si sblocchi la strada per Ricci con il Torino. Un mediano di prospettiva che si aggiunge al centrocampo rivoluzionato dopo la partenza di Milinkovic Savic. Il ventunenne arriva nella capitale dopo Kamada, voglioso di dare continuità all’ottima stagione disputata con la maglia del Monza. Un profilo duttile affidato nelle mani di Maurizio Sarri che avrà quindi la possibilità di impiegarlo in cabina di regia in alternativa a Cataldi o all’evenienza come mezz’ala per portare tecnica e qualità a supporto degli attaccanti.

Un talento cristallino di cui Allegri si priva a malincuore, ma che forse nella Juve del presente sarebbe stato messo in ombra. Con la maglia biancoceleste, invece, la promessa dell’esordio in Champions League è più che concreta.